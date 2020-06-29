57 000 жителей получили уведомления Налоговой инспекции о неуплаченных налогах

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что 57 000 жителей должны были подать декларацию и из-за слишком высокого необлагаемого налогами минимума заплатить налоги. Соответствующие уведомления им выслала ГНИ. По данным инспекции, слишком большой ННМ за прошлый год применили 196 000 жителей, из них 139 000 подали декларации.

"Такие напоминания рассылаем по системе Mano VMI. Те жители, которые не подали декларацию до 1 июля, не смогут воспользоваться своим правом и перевести часть подоходного налога выбранным организациям", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

ННМ – это сумма, которая не облагается подоходным налогом (ПН). Благодаря ННМ люди с небольшими доходами платят меньше налогов.

"ННМ напрямую зависит от размера зарплаты, но если в течение года человек получал и других доходы, с которых надо платить ПН, тогда в конце года ННМ пересчитывают. Если выясняется, что применялся более высокий ННМ, чем полагалось, житель должен перевести разницу в бюджет. Такие "несоответствия" получаются, если человек работает и в отношении его доходов применяют ННМ, но в то же время получает дополнительные доходы, устраивается на работу в еще одно место, тогда ему насчитывают более высокий ННМ", – сказала специалист.

В 2019 году ННМ не применяется, если средняя зарплата "на бумаге" составляет 2555 евро в месяц (30 660 евро в год).

Проверить, не надо ли доплатить налоги из-за ННМ можно с помощью калькулятора http://www.vmi.lt/cms/metinio-neapmokestinamojo-pajamu-dydzio-skaiciuokle

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