Консерваторы отрейтинговали кандидатов в Сейм: список партии возглавит Шимоните

Члены оппозиционной партии Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛСХД) отрейтинговали список кандидатов на выборах в Сейм в многомандатном округе.

Список партии на выборах возглавит Ингрида Шимоните, вторым номером значится председатель партии Габриэлюс Ландсбергис - их в списке для рейтингования не было.

На третьем месте в списке - член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, на четвертом - член Комитета по вопросам окружающей среды Паулюс Саударгас, на пятом - член Комитета по социальным вопросам и труду Моника Навицкене и т. д.

Окончательный список партии утвердит совет СО - ЛХД в середине июля.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.

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