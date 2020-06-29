Мэр Вильнюса: инициатива парламента не обяжет убрать пляж с Лукишкской площади

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что обсуждаемый в парламенте проект, связанный с Лукишкской площадью, не обяжет муниципалитет убрать оттуда искусственный пляж, поэтому он останется до осени.

Мэр утверждает, что в нынешнем проекте нет ничего конкретного, а сам муниципалитет планирует, что пляж там будет до конца августа-начала сентября.

"Последний вариант, который я видел, написан на Эзоповом языке, поэтому не совсем понятно, о чем идет речь, что не должно затмевать репрезентативную функцию, затмевает сейчас или нет - неясно. Там не сказано, что нельзя насыпать песок на площадь", – сказал LRT мэр.

"Пока я не вижу обязательства убрать пляж. Хотя может кто-то из депутатов трактует все иначе", – прибавил он.

Шимашюс уверяет, что идея пляжа родилась в команде советников и с выборами в парламент не связана, "все ради людей и отчасти из-за пандемии".

Но он признал, что эти дискуссии позволяют узнать о настроениях партий перед выборами, а это на пользу Партии свободы, членом которой он является.

Шимашюс признал, что о решении оборудовать пляж партнеров по коалиции в муниципалитете отдельно не информировали.

Депутаты 29 июня намерены принять решение относительно Лукишкской площади, утвердив, что ее мемориальные акценты должны быть посвящены борьбе за свободу.

Этот проект был зарегистрирован после того, как власти Вильнюса оборудовали на площади искусственный пляж. Решение муниципалитета раскритиковал и президент Гитанас Науседа.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Повилас Подярскис сказал, что все работы по оборудованию пляжа обошлись в 53 700 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!