Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

Распространение вируса. За минувшие выходные в Литве сообщено о семи новых случаев коронавируса. Шесть из них зафиксированы в Вильнюсе, один - в Кедайняй. Также увеличилось число завозных случаев - по данным воскресенья, таких случаев с 1 июня зафиксировано 25.

Коронавирусом заразились вернувшиеся на прошлой неделе из США два члена одной семьи, которые спустя пару дней ощутили симптомы болезни. В воскресенье также стало известно о заражении коронавирусом молодого человека, который ездил в Беларусь навестить родственников. Сейчас выясняются его контакты. Между тем в Латвии за выходные подтверждены четыре новых случая, в Эстонии - один.

Угроза для круизного сезона. Клайпедский порт опасается, что сезон круизных судов, который должен был стать рекордно масштабным, в этом году может вообще не состояться из-за пандемии. Подсчитано, что порт из-за этого понесет примерно 0,8 млн евро убытков, а город не получит около 2 млн евро доходов. Представители порта надеются, что если не будет второй волны вируса, то более успешным окажется следующий круизный сезон - для него Клайпедский порт уже зарезервировал 52 судна.

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