В день похорон - неприятная новость: покойника могли довезти до кладбища и вернуть в холодильник

Паневежский муниципалитет несколько месяцев назад выпустил специальную карту, на которую нанесли кладбище Кафедрального собора Короля Христа на ул. Рамигалос и указали, в каких местах этого кладбища нельзя хоронить покойников в гробах. Такие карты переданы и похоронным бюро. Несмотря на это, во время похорон близкие покойных иногда сталкиваются с неприятными ситуациями, пишет Sekundė.

Жительница Паневежиса Лина Яцкявичене после смерти отца перенесла двойной удар - и смерть близкого человека, и неприятности, связанные с похоронами.

"В тот день, когда я должна была находиться ярдом с мамой и проводить отца в последний путь, я сидела как на иголках, поскольку мне сказали, что в таком случае, как наш, покойника прямо с кладбища отправляют назад в холодильник, а потом его кремируют. Я решила, что на глазах у всех не позволю вернуть тело отца в морг", – рассказала Яцкявичене.

Ее отец скончался 3 мая, 5 мая, когда проходило прощание, стало известно о неприятностях, с которыми столкнулись землекопы на кладбище. Место на 5 человек было приобретено еще в 1973 году. Там был похоронен всего один человек. Когда начали копать яму, на глубине меньше двух метров из грунта стала подниматься вода и заливать яму. В таких случаях не дают разрешения на захоронение в этом месте.

Яцкявичене выяснила, что похоронному бюро Grauduva эта ситуация известна, поскольку у него есть карта, на которой указано, где конкретно грунтовые воды затапливают кладбище. Но клиентам представители бюро об этом не сказали. Как не уведомили и о том, что по новым правилам, нельзя хоронить покойника в яме глубиной меньше 2 м.

"В 2017 г. я получила уведомление о том, что являюсь владелицей этого участка и обязана присматривать за ним, но никто об изменениях меня не уведомил", – возмущалась женщина.

В день похорон ситуация была ужасная - воду откачать из ямы не получалось, она снова заполняла яму. В последний момент предложили на том же участке выкопать еще одну яму и быстро похоронить отца, пока вода не заполнила яму. Пришлось заплатить за каждую из двух ям по 190 евро. Копать вторую яму начали, когда тело выносили из похоронного бюро. Священника предупредили, что молитва на кладбище будет проходить после того, как гроб закопают.

"Но ведь этим все не закончится. Когда-то понадобится место и для мамы. Я пытаюсь уговорить ее смириться с кремацией. Но она этого не хочет", – сказала Яцкявичене.

Представитель похоронного бюро Grauduva Аушра Бертулене сказала, что на кладбище на ул. Рамигалос в затопляемую грунтовыми водами зону попадает около 20-25 могил. Она уверяет, что всех клиентах знакомят с картой на первой встрече, поэтому одни выбирают другое место, другие кремируют покойника, ведь урну можно хоронить на глубине 1 м.

"Те, кто настроен категорически и хочет хоронить близких в том месте и в гробу, потом сталкиваются с проблемами", – сказала директор.

Специалист муниципалитета Лаура Янкявичене сказала, что с похоронными бюро этот вопрос обсудили в феврале, им напомнили о действующих правилах. По ее словам, если в яме появляется вода, ее должны откачать и только потом опускать гроб.

Сейчас муниципалитет основное внимание уделяет новому кладбищу - Пашиляйскому, поэтому считает нерациональным заниматься осушением участков на старом кладбище, на ул. Рамигалос. В 2015 году подсчитали, что оборудование дренажа обошлось бы в 0,5 млн. евро. Тратить такие деньги из-за 20-25 могил посчитали нерациональным.

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