Western Union, в здании которого планировался теракт: угроза для работников была нейтрализована

После того, как в пятницу поступили сообщения о передаче в суд дела о попытках совершения теракт в здании, в котором находится международная компания Western Union, сама компания заявила, что угроза для работников была нейтрализована.

По словам главы по вопросам коммуникации Western Union Lithuania Илоны Лекавичюте, компания, узнав об инциденте, сразу же предприняла все меры и действия, необходимые для обеспечения безопасности работников.

"Без промедления мы информировали сотрудников правоохранительных органов и ответственные ведомства, на основании процедур эвакуировали людей, находившихся в здании. Все ведомства профессионально выполнили свою работу, поэтому угроза для работников и компании была нейтрализована", – заявила И. Лекавичюте в комментарии BNS.

В пятницу правоохранительные органы Литвы сообщили, что осенью прошлого года в Вильнюсе пытались осуществить теракт, в суд передано дело, в котором лицо обвиняется в покушении на порчу чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика. Взрывное устройство не сработало.

Подозреваемым является литовец 1999 года рождения. Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Полиция утверждает, что пока конкретно не может пояснить, почему для выпада была избрана именно Western Union, однако в пятницу заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас рассуждал на пресс-конференции, что возможно у названия компании "есть определенный подтекст глобализма".

17 июня уголовное дело с обвинительным актом было передано для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд.

За попытку осуществления теракта Уголовный Кодекс Литвы предусматривает лишение свободы до десяти лет.

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