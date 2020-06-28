Перед экзаменами выпускники должны подготовиться: тем, кто кашляет и чихает, предлагают принести официальное письмо

Началась сессия государственных экзаменов на аттестат зрелости для выпускников. Несмотря на карантин, страна все еще живет в условиях чрезвычайной ситуации. Пандемия еще не закончилась - новости о новых случаях и очагах коронавируса поступают каждый день, поэтому неудивительно, что организаторы экзаменов предупреждают участников следовать всем рекомендациям, которые действовали до сих пор. Одна из них чрезвычайно строга - если вы чувствуете симптомы инфекционной болезни - просят не приходить экзамен. Выпускники беспокоятся - что делать, если у тебя аллергия, потому что симптомы похожи? Всех ли чихающих и кашляющих попросят удалиться с экзамена?

Просят подготовиться заранее

Гинтаутас Дульскас, специалист по связям с общественностью Национального образовательного агентства (НОА), сказал Delfi, что если у человека аллергия, он знает или должен знать, как контролировать ее обострение и другие состояния. Поэтому должен иметь лекарства или другие средства.

"В тех случаях, когда отправляющая на экзамены школа адаптирует условия к кандидатам, направляя письмо, в котором разрешает приносить лекарство, она может не писать о болезни кандидата, но о том, что о возможном кашле кандидата известно и он не представляет угрозы для других", - пояснил представитель НОА.

Если кандидат не в состоянии контролировать симптомы своего заболевания или состояния, он/она должен проинформировать координаторов, которые всегда могут проконсультироваться со школой учащегося, а школа - с родителями кандидата. Руководители высшего звена могут консультироваться со специалистами Бюро общественного здравоохранения", - сказал Г. Дульскас.

И все же он успокоил выпускников: все решения всегда принимаются в пользу кандидата.

С маской и перчатками - добровольно

НОА напоминает, что на экзамене на зрелость в этом году выпускники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность или водительские права.

Кандидатам рекомендуется носить защитные средства (маски для лица, респираторы или другие защитные средства), одноразовые перчатки.

Подчеркивается, что по прибытии в экзаменационные центры выпускники должны быть здоровыми, не должны изолироваться или выполнять другие обязательства, установленные Национальным центром общественного здравоохранения, которые не позволяют им участвовать в экзамене.

Тем, у кого появляются признаки заболеваний верхних дыхательных путей, острых кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний (температура 37,3 градуса и выше, насморк, кашель, затрудненное дыхание, диарея, рвота), просят не посещать экзаменационные центры.

Если эти симптомы возникают во время экзамена, необходимо немедленно уйти и позвонить на горячую линию коронавируса по номеру 1808.

Более высокие требования безопасности

Министерство образования, науки и спорта отмечает, что фундаментальным изменением является то, что экзаменационные сессии начнутся позже и будут иметь более высокие требования безопасности. В этом году студенты сдают экзамены в группах по 9 человек, а экзамен по информационным технологиям - в группах по 6 человек. В прошлом году экзамены проходили в группах по 14 человек.

Министерство надеется, что на экзаменационной сессии кроме изменения дат и более высоких требований безопасности неожиданностей не будет. Представители школьных и муниципальных администраций планируют, каким образом будут обеспечены надлежащие условия для сдачи экзаменов в соответствии с рекомендациями НОА.

НОА проводило регулярные встречи с представителями муниципалитетов для обсуждения процедур проведения экзаменов: как правильно подготовить помещение, как обеспечить безопасность студентов и координаторов.

Отзывы представителей муниципалитетов и администраций школ позволяют предположить, что сессия экзаменов на зрелость будет проходить гладко в течение всей сессии. Эпидемиологическая ситуация в стране постоянно контролируется, проводятся консультации с медицинскими работниками.

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