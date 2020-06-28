В субботу пожарные 33 раза выезжали на уборку упавших деревьев

После субботней грозы в Литве сотрудники пожарного департамента 33 раза выезжали на уборку деревьев и сломанных из-за сильного ветра веток.

По словам специалиста координации пожарного департамента, пожарные чаще выезжали на вызовы в округах Мариамполе и Алитуса - девять и восемь раз соответственно.

В то время было получено шесть сообщений в Вильнюсском уезде, три в Каунасском и Клайпедском уездах, а в Шяуляйском, Таурагском и Утенском районах пожарные вызывали по одному разу.

Ливень, начавшийся в субботу вечером, затопил улицы в некоторых городах. Шторм существенного ущерба в Вильнюсе не нанес - было затруднено движение на улице Т. Нарбуто, и на перекрестке улиц Веркю-Лакуну были зафиксированы временные трудности.

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