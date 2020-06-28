Запланированный в этому году рекордный круизный сезон может вообще не состояться

В этом году Клайпеда планировала рекордный круизный сезон - в порт должно было прибыть 66 судов, сезон должен был быть самым длинным и самым большим, но из-за коронавируса еще не ясно, начнется ли он вообще.

Предполагается, что в результате порт понесет около 0,8 млн евро убытков, а город не получит около 2 млн евро доходов.

Кристина Гонтьер, руководитель отдела международных отношений и протокола Департамента маркетинга администрации порта, говорит, что пандемия особенно сильно повлияла на круизный туризм, поэтому в этом году не следует ожидать прорыва.

"Это должен был быть самый большой сезон с точки зрения пассажиропотока, количества прибывших, а также самый длинный, рекордный сезон, но случилось так, как случилось, этого точно не будет, и сколько таких кораблей прибудет - или два, три, четыре или, возможно, вовсе ни одного. Ситуация очень динамичная", - сказали она BNS.

По ее словам, по предварительным данным, в начале сентября из Германии ожидается прибытие нескольких небольших круизных и экспедиционных судов.

По словам К. Гонтьер, круизный бизнес активно интересуется возможностью прибытия небольших судов вместимостью в 100-200 пассажиров, но для этого должны быть открыты не только морские порты, но также аэропорты и отели.

"Это очень комплексный сектор. В нем так много компонентов, которые должны работать в гармонии. Доверие путешественников должно быть восстановлено, их поток должен быть однородным, не со всего мира, их безопасность на борту должна быть обеспечена, в порту погрузки должны работать и авиакомпании, и гостиницы, должны быть обеспечены поставки, еда, топливо, никто не должен застрять, и порты должны быть открытыми, потому что если круиз не может предложить интересный порт, пассажирам это не интересно", - сказала она.

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