Поездка пьяного водителя по Клайпеде: разбила 3 авто и врезалась в дорожный знак

27 июня около 19.56, клайпедская полиция получила уведомление о дорожно-транспортном происшествии на ул. Жардининку. Прибывшие полицейские обнаружили, что женщина (1975 года рождения), вела автомобиль Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения - 1,78 промилле.

Оказалось, что пьяная женщина в тот вечер разбила 3 машины.

Во время вождения женщина столкнулась с машиной, припаркованной во дворе, которая врезалась в другую машину, припаркованную рядом с ней. Двигаясь дальше, во втором дворе, женщина врезалась в другую машину, а также перекрестке ул. Статибининку и Жардининку она выехала с дороги, столкнулась с дорожным знаком и скрылась с места поисшествия.

Женщина, найденная дома, находится в заключении.

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