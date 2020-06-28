По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения, за последние сутки было проверено 1947 образцов на коронавирус.
На сегодняшний день проверено: 416739 образцов.
Болеют: 224 человека.
Скончались: 78 человек.
Выздоровели: 1503 человека.
В изоляции: 93 человека.
Умерли по другим причинам: 10 человек.
С 1 июня зафиксировано 25 привозных случаев.
Коронавирус был выявлен у человека, который посещал родственников в Беларуси
В воскресенье в Литве сообщалось о двух новых случаях коронавируса. Один из них привозной - коронавирус был обнаружена у человека, который посещал родственников в Беларуси.
Об этом сообщила главный специалист Отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене. По ее словам, оба случая зафиксированы в Вильнюсе.
По словам представителя НЦОЗ, живущий в Литве человек, зараженный коронавирусом, отправился в Беларусь навестить родственников.
"Человек поехал со своей семьей к родственникам на белорусско-литовскую границу. Он посещал родственников, это молодой человек в возрасте до 20 лет", - сказала Д. Размувене BNS. По ее словам, зараженный был в контакте с семьей, но, вероятно, будет выявлено больше людей, контактировавших с ним.
В то время второй человек, зараженный коронавирусом, работал в компании по ремонту автомобилей в Вильнюсе.
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