В Литве зафиксировано 2 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в Литве было выявлено 2 новых случая коронавируса. Таким образом, в настоящее время в Литве подтверждено в общей сложности 1815 случаев заражения, сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Национальной лаборатории общественного здравоохранения, за последние сутки было проверено 1947 образцов на коронавирус.

На сегодняшний день проверено: 416739 образцов.

Болеют: 224 человека.

Скончались: 78 человек.

Выздоровели: 1503 человека.

В изоляции: 93 человека.

Умерли по другим причинам: 10 человек.

С 1 июня зафиксировано 25 привозных случаев.

Коронавирус был выявлен у человека, который посещал родственников в Беларуси

В воскресенье в Литве сообщалось о двух новых случаях коронавируса. Один из них привозной - коронавирус был обнаружена у человека, который посещал родственников в Беларуси.

Об этом сообщила главный специалист Отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене. По ее словам, оба случая зафиксированы в Вильнюсе.

По словам представителя НЦОЗ, живущий в Литве человек, зараженный коронавирусом, отправился в Беларусь навестить родственников.

"Человек поехал со своей семьей к родственникам на белорусско-литовскую границу. Он посещал родственников, это молодой человек в возрасте до 20 лет", - сказала Д. Размувене BNS. По ее словам, зараженный был в контакте с семьей, но, вероятно, будет выявлено больше людей, контактировавших с ним.

В то время второй человек, зараженный коронавирусом, работал в компании по ремонту автомобилей в Вильнюсе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!