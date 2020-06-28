Строгие правила - не для всех: нелегально обедали члены Сейма, но предлагается назначить штраф только главе кафе

Полиция установила, в кафе Сейма были нарушены законы, когда во время карантина члены Сейма обедали внутри, хотя во всей стране еду можно было брать только на вынос. Однако предлагается тысячный штраф выписать только руководителю кафе. По данным полиции, сами парламентарии не сделали ничего плохого, обедая в кафе, хотя они нарушили порядок, установленный правительством, и пренебрегли запретами, установленными в кафе. Коллеги уклоняющихся от ответственности парламентариев хотя бы предлагают помочь кафе оплатить штраф.

Обед членов Сейма в разгар карантина был незаконными. Так заключила полиция, которая завершила расследование, сообщает LNK žinios. Дело о нарушении правил карантина в кафе Сейма было передано в суд, что подтвердил начальник Вильнюсского 3-го комиссариата полиции Дональдас Дубака.

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"Вчера был составлен протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований, установленных правительством во время карантина. Материалы дела переданы в суд", - сказал он.

Предстать перед судом должно руководство кафе. По словам Д. Дубаки, им грозит штраф до 6 тысяч. евро. Члены Сейма написали объяснения в полицию. Оценив их, полицейские решили, что парламентарии не сделали ничего плохого. Хотя они нарушили правила, введенные правительством, и проигнорировали требования, размещенные в кафе.

"Конечно, было оценено, что в материале содержатся разъяснения членов Сейма относительно этой ситуации. Полиция приняла такое решение. Из собранных материалов, после оценки всех данных, нарушений обнаружено не было", - сказал представитель полиции.

Во время карантина в кафе обедали представители различных партий: консерватор Антанас Матулас, крестьянин Пятрас Невулис, Витаутас Бакас из смешанной группы Сейма. Они все отказались говорить.

Социал-демократ Альгирдас Сисас во время обеда в кафе объяснил, что он не ест в кафе.

"Я взял это с прилавка", - оправдывался А. Сисас перед журналистами.

Консерватор Витаутас Йозапайтис расценил это как циничное объяснение. А. Сисас до сих пор не хочет признавать, что провинился, говорит, что он не помнит, как ел.

Коллега по партии А. Сисаса Юлиюс Сабатаускас, даже узнав, что ему не грозит штраф, рассуждает.

"Если буду привлечен к ответственности, конечно, я отвечу, я не буду избегать, я не буду жаловаться ни на какие наказания, какими бы они ни были»" - пообещал парламентарий.

Депутаты, которые брали еду во время карантина на вынос, как и положено, говорят, что коллеги, которые хотели пообедать в этом месте, поставили сотрудников кафе в неловкое положение.

"Мы до сих пор считаем, что член Сейма - это своего рода начальник, но таким он, конечно, не является. Мне очень жаль тех женщин в столовой, которые должны были взять метлу и просто прогнать тех членов Сейма. Я очень надеюсь, что теперь они почувствуют моральное обязательство оплатить штраф компании", - сказала представитель фракции Консерваторов в Сейме Ингрида Шимоните.

С главой кафе Сейма не удалось связаться. В парламенте есть те, кто считает, что следует наказывать не кафе, а канцелярию Сейма. Потому что кафе арендует только кухню, а столовая принадлежит канцелярии Сейма. Так что, она должна следить за порядком.

Глава кафе Сейма ранее заявлял, что не может контролировать парламентариев, которые сами принимают обязательные для всей Литвы законы.

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