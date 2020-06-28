Погода: прохлада не за горами

В воскресенье погода в стране будет непостоянной. В первой половине дня плотные облака покроют восточные районы страны, а в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. В то же время, в остальной части страны невысокая облачность, вероятность дождя небольшая.

Во второй половине дня в восточных и северных районах будут дождевые тучи, пройдут дожди с грозами, в некоторых местах усилятся порывы ветра, в остальной части страны будет малооблачно, вероятность дождя будет низкой. После обеда температура поднимается до 24-29, на взморье - до 21-23 градусов. Легкий западный, северо-западный ветер.

В понедельник ночью облака быстро рассеются, дождя не будет. Будет дуть легкий ветер. Утром воздух охладится до 13-18 градусов.

В понедельник атмосферный фронт подойдет с запада. Западная часть страны будет покрыта более плотными облаками, пройдут кратковременные ливни, местами сильные и с грозами. В восточной части страны будет более ясная погода, с полудня пройдут кратковременные дожди с грозами, в некоторых местах сильный дождь, с усилением порывов ветра во время грозы. Температура поднимется до 24-29 градусов, и только на 20-23 градусов в западной части страны.

Во вторник в стране ожидается прохладная погода. Пройдут кратковременные дожди, будет дуть свежий и сильный западный ветер. Ночью температура опустится до 13-18, днем она поднимется до 19-24 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!