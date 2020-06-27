Министр иностранных дел Литвы: акт вандализма в отношении памятника Гаону - это акт вандализма в отношении Литвы

В Вильнюсе был осквернен памятник Виленскому Гаону. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что этот выпад направлен и против Литвы.

"Каждый раз, когда в нашей стране происходят такие акты, просто слов не хватает для их характеристики. Одних осуждения, возмущения и сожаления мало для выражения чувств, которые наполняют, когда видишь, что происходит в Литве", – сказал министр.

"Какова цель вандалов – известно только им самим. Но в первую очередь это направлено против Литвы, против ее имиджа в мире", – продолжил он.

Вильнюсская полиция сообщила, что 26 июня, в 21.48 ч. поступило сообщение о том, что памятник Гаону на ул. Жиду, облит какой-то светлой жидкостью. Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, жил в XVIII веке. Он считается одним из самых известных толкователей Талмуда.

Портал 15min.lt 27 июня сообщает, что краской был облит и памятник известному вильнюсскому доктору Цемаху Шабаду. Шабада считают прототипом Доктора Айболита — известного персонажа историй К.И.Чуковского. По данным портала, в связи с обоими происшествиями начаты расследования.

"Полиция делает свою работу. Я не сомневаюсь, что общество не будет терпимо относиться к таким инцидентам", – сказал Линкявичюс.

2020 год в Литве объявлен годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы.

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