Социал-"трудовики" утвердили список кандидатов в парламент

Литовские социал-"трудовики" 27 июня утвердили список кандидатов в парламент.

Всего в списке 50 кандидатов-одномандатников и 110 фамилий в списке участников выборов в многомандатном округе.

Список кандидатов был утвержден 27 июня в Вильнюсе на заседании совета партии.

В числе кандидатов-одномандатников - председатель партии Гедиминас Киркилас, Зенонас Вайгаускас, Юозас Бярнатонис, Риманте Шалашявичюте, Андрюс Палёнис, Линас Линкявичюс.

Киркилас акцентировал, что это первые выборы, на которых социал-"трудовики" будут участвовать как самостоятельная партия. Он сказал, что партия может иметь свою фракцию, которая сможет участвовать в создании правящей коалиции.

В выступлении он критиковал оппозицию и предупредил, что если к власти придут правые консерваторы, то они остановят инициативы левых.

"Я не сомневаюсь, если к власти вернутся правые, они остановят политику левых, опираясь на якобы мотивы экономии и фискальной дисциплины, как это было в 2008 году", – сказал Киркилас.

По его словам, в программе социал-"трудовиков" сказано, что надо увеличить перераспределение ВВП через бюджет до 35%, чтобы часть ВВП, предназначенная для социальных нужд увеличилась до 18%.

Между тем средняя пенсия, по словам Киркиласа, должна составлять 60% средней зарплаты, а минимальная зарплата до 2024 года достигнуть 1000 евро.

Кроме того, партия выступает за продолжение выплат на детей и их повышение до 150 евро в месяц.

В июне сообщалось, что правящие "крестьяне" и социал-"трудовики" в некоторых округах намерены выдвинуть общих кандидатов.

В числе общих кандидатов – Киркилас, Римантас Синкявичюс, Шалашявичюте, Палёнис и Антанас Винкус.

Согласно последним данным Vilmorus, за социал-"трудовиков" намерены голосовать 2,1% респондентов.

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