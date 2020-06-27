Два новых случая коронавируса привезены из США

Из 5 новых случаев коронавируса два были привезены из США, информирует специалист Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

Она сообщила, что четыре из 5 случаев были зафиксированы в Вильнюсе, а один - в Кедайняй. В числе этих 5 случаев два - привозные. Заболели вернувшиеся из США супруги.

"Из четырех вильнюсских случаев два - привозные, семья вернулась из США. ни вернулись, но изолировались и сдали анализы", – сказала Размувене.

По ее словам, пока нет данных о контактах этой семьи. Из США они вернулись 24 июня, анализы в мобильном пункте сдали 26 июня.

"Они вернулись 24 июня, прилетели в Вильнюс, потом на своем транспорте поехали к месту самоизоляции. Они ездили в мобильный пункт и уже 26 июня сами почувствовали симптомы. Но они пока лечатся дома", – сказала Размувене.

По ее словам, в числе новых заболевших - муж работника Вильнюсской республиканской психиатрической больницы и один человек, который контактировал с работником Сантаришкской клиники.

О кедайняйском случае пока известно немного, сказала Размувене.

Минздрав 27 июня сообщил, что за последние сутки установили 5 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1813.

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