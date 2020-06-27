Конфискованных в кафе Йонишкского района медведей передадут в итальянский резерват

В начале 2020 года у владельцев кафе Plūgo broliai (Йонишкский район) конфисковали трех бурых медведей. В минувший четверг их отправили в итальянский резерват, сообщает Департамент охраны природы.

По данным представителей департамента, медведей, которых держали в вольере рядом с кафе, конфисковали из-за нарушения правил содержания животных.

Владельцам кафе назначили административное взыскание, а медведей конфисковали.

"Часто рестораны, кафе, частные зоопарки и владельцы цирков покупают медвежат, чтобы привлечь посетителей. Однако развлечение не может наносить вред природе, нельзя использовать животных для развлечения, не гарантируя им подходящие условия содержания и без необходимых документов", – сказала директор департамента Ольга Вебрене.

По ее словам, в Литве в неволе держат 13 медведей, из них около 7 в коммерческих целях, животных содержат в плохих условиях, возможно, этих животных приобрели незаконно.

"Поэтому животных необходимо переселить в подходящие для их обитания места", – сказала Вебрене.

На этот раз трех медведей увезли в Италию, в национальный парк Абруццо. Это большой парк с прекрасными условиями для обитания диких животных.

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