Жители Литвы об экономии забыли, но расслабляться пока не стоит

Проведенные социологические опросы показали, что финансовое положение из-за кризиса, связанного с коронавирусом, ухудшилось у 50% жителей Литвы, некоторые стали откладывать деньги на "черный день". Однако последние данные свидетельствуют, что потребление восстанавливается. Экономисты предупреждают, что расслабляться еще рано, а сбережения могут пригодиться.

По данным опроса Swedbank, во время карантина снизились доходы у 45% домашних хозяйств. Результаты опроса Intrum показали, что доходы снизились у 55% жителей страны. Сообщалось, что немало участников опроса намеревается откладывать деньги на "черный" день. По данным Intrum, в прошлом году деньги не откладывали 29% жителей, а в этом - 20%. Целых 80% жителей Литвы планируют свои финансы и каждый месяц откладывают деньги.

Экономист SME Finance Александр Изгородин рассказал, что, из 19 секторов экономики Литвы в феврале-апреле зарплаты выросли только в 6, снижение зарплат фиксировалось в 13 секторах. Больше всего зарплаты выросли в энергетическом секторе (+10,4%), а снизились в секторе гостиниц и ресторанов (–13,9%).

Экономист Индре Гените-Пикчене сказала, что в Литве сектор гостиниц и ресторанов меньше, чем промышленности и транспорта, поэтому первый удар ощутила меньшая часть экономики.

Гените-Пикчене заметила, что ожидания потребителей неплохие, и это вероятно связано с отменой карантина.

Изгородин напомнил, что в апреле опросы показали, что люди покупали только товары первой необходимости и не были склонны к большим тратам.

26 июня Департамент статистики Литвы объявил, что индекс доверия потребителей в июне составил -4% и по сравнению с маем вырос на 7%. В июне на 9% больше людей считало, что экономика Литвы будет расти (в июне 23%, в мае - 14%), на 12% меньше жителей считали, что ситуация ухудшится (в мае 59%, в июне 47%).

В социальной сети Facebook Изгородин отметил, что кризис внутреннего потребления в Литве длился всего два месяца.

Экономист заметил, что после отмены карантина жители решили не инвестировать в медицинские средства – это показывает рост оптимизма и доверия.

Но жители Литвы пока много тратят не во всех сферах. Например, продажи одежды и обуви в мае, по сравнению с маем 2019 года, снизились на 17%, а оборот ресторанов упал на 47,9%. Это показывает, что на этих вещах и услугах жители склонны экономить.

Изгородин также напомнил, что в Литве сформировалась плохая практика - жители страны во время роста экономики много тратят, не откладывая денег, а с ухудшением ситуации начинают экономить.

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