Министерство не одобряет предложение парламента разрешить управление некоторыми мотоциклами водителями категории Б

Министерство транспорта Литвы не одобряет идею парламента разрешить управление некоторыми мотоциклами водителями категории Б.

Министерство подготовило отрицательную оценку этого проекта (предлагалось разрешить водителям категории Б управлять мотоциклами категории A1).

Такой проект подготовил депутат Смешанной группы Пятрас Чимбарас. В поправках предлагалось разрешать управление такими мотоциклами лицам

не младше 24 лет и с двухлетним с опытом вождения.

Министерство отмечает, что эти мотоциклы тяжелее и сложнее мопедов, управление ими требует специфических знаний и практических навыков, а сами мотоциклы считаются одними из самых опасных транспортных средств, поскольку вероятность летального исхода в ДТП в 20 раз выше, чем при управлении автомобилем.

"Поэтому любое облегчение в этой сфере увеличит количество мотоциклистов без необходимых навыков, а это является угрозой участников движения", – сказано в выводах.

Министерство считает, что принятие таких поправок сделает мотоциклы категории А1 популярнее, особенно среди молодых людей, а это отрицательно скажется на ситуации с безопасностью на дорогах.

Эксперты считают, что аргументы, будто новый порядок уменьшит бюрократию и расходы водителей в данном случае неприемлемы.

"Гарантия здоровья и безопасности участников движения важнее экономических результатов хозяйственной деятельности", – считают эксперты.

Отмечено, что такая позиция была согласована с другими министерствами, полицией, Литовской администрацией безопасности транспорта и представителями автошкол.

К категории A1 относятся мотоциклы с мощностью двигателя до 11 киловатт и объемом двигателя 50–125 куб. см. В эту категорию входят и трехколесные мотоциклы с мощностью двигателя до 15 киловатт. Мотоциклами этой категории, сдав экзамены, могут управлять лица старше 16 лет.

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