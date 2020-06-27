Министерство подготовило отрицательную оценку этого проекта (предлагалось разрешить водителям категории Б управлять мотоциклами категории A1).
Такой проект подготовил депутат Смешанной группы Пятрас Чимбарас. В поправках предлагалось разрешать управление такими мотоциклами лицам
не младше 24 лет и с двухлетним с опытом вождения.
Министерство отмечает, что эти мотоциклы тяжелее и сложнее мопедов, управление ими требует специфических знаний и практических навыков, а сами мотоциклы считаются одними из самых опасных транспортных средств, поскольку вероятность летального исхода в ДТП в 20 раз выше, чем при управлении автомобилем.
"Поэтому любое облегчение в этой сфере увеличит количество мотоциклистов без необходимых навыков, а это является угрозой участников движения", – сказано в выводах.
Министерство считает, что принятие таких поправок сделает мотоциклы категории А1 популярнее, особенно среди молодых людей, а это отрицательно скажется на ситуации с безопасностью на дорогах.
Эксперты считают, что аргументы, будто новый порядок уменьшит бюрократию и расходы водителей в данном случае неприемлемы.
"Гарантия здоровья и безопасности участников движения важнее экономических результатов хозяйственной деятельности", – считают эксперты.
Отмечено, что такая позиция была согласована с другими министерствами, полицией, Литовской администрацией безопасности транспорта и представителями автошкол.
К категории A1 относятся мотоциклы с мощностью двигателя до 11 киловатт и объемом двигателя 50–125 куб. см. В эту категорию входят и трехколесные мотоциклы с мощностью двигателя до 15 киловатт. Мотоциклами этой категории, сдав экзамены, могут управлять лица старше 16 лет.
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