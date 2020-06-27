Читательница портала заметила, что цена на товар со скидкой не изменилась

Читательница портала Delfi поделилась фотографиями из эл. магазина Senukаi. Она рассказала, что хотела купить электрический гриль, который стоит 91 евро, сейчас со скидкой его продают по той же цене.

"Я уже не раз замечала, что Senukai указывает, что продает товар со скидкой, но цену на него не меняет, а иногда цена до "скидки" бывает даже ниже, чем со "скидкой".

Я хотела купить электрический гриль. Его полная цена безо всяких скидок была 91 евро, а сейчас сделали "скидку" – подняли цену и сделали скидку. Неужели никто не контролирует цены? Я хочу купить эту вещь, но с нормальной скидкой", – сказала читательница Delfi.

Она сказала, что высылала снимки администрации магазина, но ей не ответили.

Эту ситуацию прокомментировала представитель компании Kesko Senukai Digital Ева Василяускене.

"Наш приоритет - привлекательность для покупателей, поэтому мы следим за ситуацией на рынке и стараемся предлагать товары по более низкой цене. Цены и предложения меняются, они непостоянны. Кроме того, цены в электронном магазине могут отличаться от цен на те же товары в обычном магазине", – сказала Василяускене.

По ее словам, гриль, о котором пишет читательница Delfi сейчас со скидкой не продают, однако она так и не сказала, почему товар со скидкой стоит столько же, сколько без нее.

Государственная служба по защите прав потребителей отмечает, что в этом году не было санкций за несоответствие цен со скидкой и без нее. В этом году служба получила больше 50 сообщений о введении покупателей в заблуждение и 17 сообщений, связанных с интернет-магазином Kesko Senukai digital. В этом году за нарушения Kesko Senukai digital не наказывалиs. В прошлом году компания получила штраф в размере 4000 евро за введение покупателей в заблуждение.

Служба отмечает, что по действующим в стране законам, потребителям должны предоставлять точную, ясную, верную и всестороннюю информацию.

Служба указала, что, хотя коммерческие субъекты могут устанавливать какие хотят цены, не должно складываться впечатление о сходстве цены, если информация не отвечает реальности.

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