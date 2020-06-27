Задержаны нетрезвая (2,63 промилле) женщина (1962 г.р.) и нетрезвый (1,69 промилле) мужчина (1975 г.р.).

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