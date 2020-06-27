В Титувенай убита женщина, задержаны подозреваемые

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26 июня, в 21.15 ч., в Титувенай (Кельмеский район), в квартире обнаружили тело женщины (1946 г.р.) с рубленной раной в области головы.

Задержаны нетрезвая (2,63 промилле) женщина (1962 г.р.) и нетрезвый (1,69 промилле) мужчина (1975 г.р.). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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