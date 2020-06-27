В Вильнюсе нетрезвый молодой человек через стеклянную стену проник в здание суда

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В ночь на субботу, в 4.20 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, в здание Вильнюсского участкового суда проник мужчина. Он выбил стеклянную стену.

На месте происшествия полиция задержала нетрезвого подозреваемого (1996 г.р.) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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