На месте происшествия полиция задержала нетрезвого подозреваемого (1996 г.р.)
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В ночь на субботу, в 4.20 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, в здание Вильнюсского участкового суда проник мужчина. Он выбил стеклянную стену.
На месте происшествия полиция задержала нетрезвого подозреваемого (1996 г.р.)
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