Дома вильнюсцев затапливает после каждого ливня: следим за прогнозами и боимся

В редакцию Delfi обратились жители ул. Ашмянелес, в Кальненай (Вильнюс). Они рассказали, что после того как в районе уложили новый асфальт на дороге, дома жителей, находящиеся ниже уровня дороги, после каждого дождя буквально тонут. Уже полгода после каждого дождя люди несут убытки. Жители не знают, куда им обращаться, и что делать.

Вильнюсец Далюс рассказал, что люди здесь живут 5 лет, никаких проблем раньше не было, а осенью 2019 года оборудовали асфальтированную дорогу, и началось...

"Пока была гравийная дорога, такой проблемы не было. Построили 100 коттеджей, проложили дорогу. С нашей стороны нет бордюров, а с другой - есть, вот мы и тонем.

После 20-30-минутного дождя, уровень воды поднимается до дверей дома, если дом стоит ниже улицы, то затапливает первый этаж.

"Каждый ливень становится большим моральным и материальным вызовом. Мы каждый день следим за прогнозом и боимся дождя", – сказал Далюс.

Несмотря на то, что в квартале есть дождевая канализация, она с этим количеством воды не справляется.

Ašmenėlės g. Foto: Skaitytojo nuotr.

Далюс сказал, что пока нет никакого решения этой проблемы. В прошлую субботу, как всегда после дождя, все плыло.

"После каждого даже небольшого ливня мы тонем. Заливает не только фундамент дома, но и первые этажи. После каждого ливня по несколько дней приходится убирать грязевые наносы, приводить в порядок затопленные дома. После сильных ливней с помощью насосов выкачиваем воду, чтобы подъехать к дому. И так до следующего ливня", – рассказал Далюс.

В квартале в основном живут семьи с детьми. Однако дети не могут пользоваться ни улицей, ни дворами, дворы постоянно затоплены.

"Одни соседи обратились в страховую компанию. Мне страховщик сказал, что страховку в связи с затоплением в случае дождя выплачивают раз в 10 лет. Я пока жду, а то сейчас выплатят, а через некоторое время снова все затопит, кто тогда возместит ущерб", – сказал он.

Вильнюсец сказал, что пытались говорить с предпринимателем, который асфальтировал дорогу, но его решение - канава сбоку, проблему не решило.

Куда только не обращались жители – и в ЗАО Grinda, и в муниципалитет, и к президенту. Президентская служба ответила, что муниципалитет обяжут решить эту проблему.

"Вот сидим и ждем", - сказал Далюс.

Delfi обратился в компанию Grindа, представитель которой заверил, что их компания ул. Ашмянелес не асфальтировала, поэтому журналистов отправили за комментарием в муниципалитет.

Представитель мэрии Гинтаутас-Казимерас Няура сказал, что после асфальтирования этой улицы системы дождевой канализации ни муниципалитету, ни Grinda переданы не были, поэтому сложно сказать есть ли они вообще и функционируют ли. Няура сказал, что все работы выполняли частные компании, которые строили дома на ул. Кроату и Кашубу. Он сказал, что канализационная система на этой улице оборудована только с одной стороны.

"Мы предлагаем сначала оборудовать дополнительные колодцы в самом низком месте. Пока оборудовали дополнительные рвы, для отвода воды с улицы Ашмянелес, также сделана защитная насыпь, которая не даст дождевой воде стекать с полей", – сказал Няура.

Ašmenėlės g. Foto: Skaitytojo nuotr.

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