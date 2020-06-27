Автобусы предлагают пассажирам бесплатную услугу: ею интересуются горожане и те, кто едет на курорты

В Литве обновляют общественный транспорт, автобусы становятся экологическими и быстрыми. Как автобусы, так и троллейбусы приспосабливают для людей-инвалидов, для перевозки велосипедов и колясок, безопасность жителей гарантируют видеокамеры – надеются, что это побудит жителей чаще пользоваться общественным транспортом.

Больше 100 междугородних автобусов, курсирующих в пределах Литвы, были приспособлены для перевозки велосипедов. С помощью инвестиций Европейских фондов свои автобусы для этого приспособили компании Kautra и Tolimojo keleivinio transporto kompanija (TOKS).

Значительные перемены были внедрены не только в сфере междугороднего транспорта, но и в общественном транспорте в городах. Больше всего новых транспортных средств купили с помощью инвестиций фондов ЕС. В Вильнюсе на данный момент курсирует 41 новый электрический троллейбус – они не несут вреда окружающей среде, работают тихо, приспособлены для людей со спецпотребностями. В новых троллейбусах есть аудио- и видеоаппаратура для информирования пассажиров, Wi-Fi, USB для зарядки смартфонов, видеокамеры.

В Клайпеде появилось 18 автобусов, которые ездят на сжатом газе, они легче и работают тихо. По улицам Каунаса курсируют 28 новых троллейбусов, а в Шяуляй и Паневежисе – по 12 автобусов на сжатом газе. Новые транспортные средства в городах помогают решать вопрос загрязнения воздуха и шума, гарантируют хорошую вентиляцию, а поскольку автобусы новые, они реже ломаются, а значит, ходят по графику. Эксперт в сфере гармоничной мобильности Министерства транспорта и коммуникации Йонас Дамидавичюс отмечает, что эти перемены гарантируют свободу передвижения и гармоничное сообщение как внутри городов, так и между ними.

Удобство для инвалидов

По словам Дамидавичюса, чтобы обеспечить жителям со спецпотребностями удобство, в общественном транспорте устанавливают рампы, информационные табло и ступени, отмеченные ярким цветом.

"Вся необходимая информация предоставлена на табло и приспособлена для людей со слабым зрением или для тех, у кого проблемы со слухом, на табло виден маршрут, конкретные остановки. Людям со спецпотребностями хотят предоставить возможность путешествия по городу, участия в разных мероприятиях. Это свобода передвижения", – заметил специалист.

Дамидавичюс сказал, что приспособить транспортное средство для людей со спецпотребностями непросто, поскольку, когда речь идет о старом транспортном средстве, возникает вопрос, стоит ли инвестировать, если такое транспортное средство через несколько лет ездить по городу не будет.

"С помощью средств ЕС в крупных городах купили больше 100 новых автобусов и троллейбусов, а есть еще и небольшие города", – сказал специалист.

Автобусы приспособлены для перевозки велосипедов

По словам Дамидавичюса, городские и междугородние автобусы все чаще приспосабливают для перевозки велосипедов, но в городском транспорте количество таких мест ограничено, поэтому в час пик провезти велосипед не всегда получится. Собеседник сказал, что в междугородних автобусах оборудуют отдельные места в конце автобусов. Дамидавичюс заметил, что в общественном транспорте можно возить и самокаты.

"Большой потребности в перевозке велосипедов в городе я не вижу. Исследование показало, что расстояние в 7 км - оптимальное расстояние для езды. Как в Вильнюсе, так и в Каунасе его можно преодолеть. Необходимость в перевозке велосипеда появляется, если человек живет за городом", – сказал Дамидавичюс.

Нужны инвестиции

По словам Дамидавичюса, инвестиции фондов ЕС погашают большую часть расходов.

"Если речь идет только об общественном транспорте, мы будем претендовать на инвестиции из фондов, чтобы покупать транспортные средства, приспособленные для людей со спецпотребностями. Автопарк обновился, но не до конца, еще много старых транспортных средств, инвестиции необходимы. Если говорить об инфраструктуре всего города, то тут ситуация еще хуже. Будем искать инвестиции, добиваться возможности большего обустройства для людей со спецпотребностями", – сказал собеседник.

Представитель ЗАО Kautra Миндаугас Сакалаускас сказал, что все больше автобусов приспосабливают для нужд людей-инвалидов. По его словам, во всех автобусах есть табло для слабовидящих. Для людей-инвалидов приспособлены два низкопольных 70-местных автобуса.

"В Каунасском районе в пригороде курсируют 3 автобуса со специальными подъемниками. Там же есть несколько низкопольных автобусов с рампой. А Алитусе 30, а в Клайпеде около 20 низкопольных автобусов. При покупке билетов по интернету можно выбрать автобусы, приспособленные для инвалидов.

Количество таких автобусов ограничено, но мы стараемся не забывать об этом. Мы сотрудничаем с различными ассоциациями, хочется обеспечить мобильность для всех, кто в ней нуждается. При планировании поездки мы можем гарантировать такую возможность", – сказал глава компании.

Велосипеды возят бесплатно

По словам Сакалаускаса компания Kautra запустила проект по перевозке велосипедов с 2009 года, сейчас в компании 80 автобусов приспособлены для этих целей. Он заметил, что люди чаще перевозят велосипеды летом, такую услуги им предоставляют бесплатно.

"Мы возим велосипеды бесплатно весь год. Можно возить и самокаты. Мы за гибридное путешествие, поощряем его. Большие самокаты кладем в багажное отделение, а маленькие - складные - можно брать в салон.

Мы знаем, на каких маршрутах больше людей с велосипедами. В небольших автобусах для велосипедов есть 3 места, в больших - 7", – сказал он.

ЗАО TOKS указала, что 40 их автобусов приспособлены для перевозки инвалидов и (или) велосипедов. Инвалидам помогают попасть в салон с помощью специального оборудования.

"В 33 автобусах информационные системы приспособлены для людей со спецпотребностями, чтобы гарантировать удобство и безопасность, улучшить социальную интеграцию инвалидов. Мы надеемся, что возможность перевозки велосипедов поможет увеличить мобильность людей и сделает общественный транспорт привлекательнее", – сказано в пресс-релизе компании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!