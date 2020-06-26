Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".

В этом выпуске:

  • Пляж на площади Лукишкес в Вильнюсе: пляски на костях или плоды завоеванной свободы
  • С 1 июля придется платить за перерегистрацию автомобиля. Каким будет размер нового налога на загрязняющие окружающую среду транспортные средства?
  • Президент России накануне парада победы изложил в статье свое видение причин Второй мировой войны. Что думают историки?
Статьи по теме:
"Delfi Главное": новости недели и история одной ссылки в Сибирь: выжить у моря Лаптевых, вернуться в Литву и дождаться свободы  (102)
"Delfi Главное": новости недели и интервью с мэром Вильнюса, который ответил на вопросы читателей


В рубрике "Без Маски" - надежда на перемены в Беларуси и холодный душ от литовского политолога Марюса Лауринавичюса. Почему Литва воспринимает Беларусь как продолжение России у своих границ?.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!