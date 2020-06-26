Новое предложение в Литве - горючее по интернету за фиксированную плату

Сеть АЗС Saurida представила уникальную услугу - покупку горючего по интернету за фиксированную цену, которая останется неизменной на протяжении года, независимо от цен на рынке. Утверждается, что это поможет водителям сэкономить. Глава Литовского союза АЗС считает, что это попытка удержать клиентов. Он также сказал, что если цены будут расти, эта услуга выгодная, а если снизятся – клиенты останутся в проигрыше.

В пресс-релизе сети АЗС сказано, что сейчас цена на нефть в мире колеблется в пределах 40 долларов за баррель, но так будет невечно – после того как экономика начнет восстанавливаться, нефть подорожает, а с ней - горючее. Поэтому компания предлагает оптимизацию расходов.

В электронном магазине Saurida каждый водитель может заказать горючее на год вперед и заплатить за него фиксированную сумму. Минимальный заказ – 75 л, а максимальный – не ограничивается. Это горючее можно использовать в течение 12 месяцев. От количества заказанного топлива зависит и цена.

Представитель Esaurida.lt Мантвидас Ранцас сказал, что покупатели при заказе по интернету фиксируют цену по цене в день заказа, на протяжении года, пока он не использует указанное количество, цена не изменится.

Он сказал, что цена сейчас такая маленькая, что водители давно таких не видели. Никто не может сказать, сколько еще будут держаться низкие цены.

Глава Литовского союза АЗС Видас Шукис считает такой шаг рискованным, поскольку цены на горючее постоянно меняются.

"Сегодня это выгодно, поскольку цены поднимаются. Если цена снизится, платить придется больше. Лично я не рисковал бы", – сказал он, заметив, что таким способом сеть, вероятно, пытается привязать клиентов.

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