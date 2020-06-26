Правоохрана: в Вильнюсе пытались осуществить теракт

Осенью прошлого года в столице Литвы была предпринята пытка осуществления теракта, сообщила прокуратура в пятницу.

В суд передано дело, в котором лицо обвиняется в попытке порчи чужого имущества в крупном масштабе с целью запугать общественность, создать угрозу жизни многих людей, нанести большой ущерб действующим в Литве финансовым компаниям путем осуществления запланированного теракта.

Досудебное расследование проводили сотрудники Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

Молодой человек, планировавший взрыв в Вильнюсе осенью прошлого года, находился под наблюдением, заявил заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас.

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"Он не был известен правоохранительным органам, ранее не наказывался за какие-либо преступления, не был до этого судим", – сказал он журналистам пятницу.

Молодой человек находился под наблюдением, однако замглавы полиции не раскрыл, по каким причинам.

"Были определенные основания для наблюдения", – сказал А. Паулаускас.

Были получены данные о том, что задержанный принадлежит к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division, и есть подозрения в том, что с террористическими целями он хранил мощные взрывчатые вещества.

Заместитель Генкомиссара Полиции Литвы также сказал, что молодой человек дает показания и не отрицает, что совершил преступление.

Полиция утверждает, что молодой человек собрал взрывное устройство, пользуясь инструкциями в так называемом дарк-нете (теневом интернете, дарк-вебе).

"Всемогущий интернет, тот же darkweb, где при наличии хотя бы минимальных более глубоких знаний в сфере информационных технологий, можно просто найти сами изображения инструкций по производству, какие химические вещества использовать, чтобы можно было произвести такие взрывные устройства", – рассказал А. Паулаускас.

"По нашим данным, молодой человек воспользовался именно таким каналом", – добавил он.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика.

Незамедлительно был введен план Skydas ("Щит"), саперы подразделения спецопераций литовской полиции Aras обезвредили самодельное взрывное устройство и доставили его в Центр криминалистических расследований полиции Литвы.

Выяснилось, что самодельное устройство состояло из 6 кг взрывчатого вещества, проводов, часового механизма и прочих элементов, необходимых для взрыва, а взрывная сила приравнивалась приблизительно к 2,5 килограммам тротила.

При проведении следственных действий было установлено, что внешние камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который около полуночи приблизился к зданию, нарисовал черной краской упомянутые надписи и оставил у дверей мешок с самодельным взрывным устройством.

"Человек стремился быть неопознанным, поэтому был одет в черную одежду, на нем были перчатки, лицо было скрыто капюшоном, он использовал дополнительные средства маскировки лица", – говорится в сообщении.

15 октября подозреваемый был задержан, в данный момент он находится под стражей.

По данным правоохранительных органов, Feuerkrieg Division – это международная группировка ультраправых экстремистов, которая на данный момент практически разрушена усилиями полиции, которая руководствуется произведением известного неонациста из США Джеймса Мейнсона Siege.

В этой публикации излагается национал-социалистическая идеология, она подстрекает к ненависти к сексуальным меньшинствам, евреям и людям других рас.

В ходе специальной операции по задержанию, в которой участвовали сотрудники Aras, у подозреваемого были обнаружены и изъяты самодельные взрывчатые устройства большой взрывной мощности и химические вещества, из которых можно производить устройство большой взрывной мощности.

Также было обнаружено и изъято самодельное огнестрельное оружие, а также части оружия категории C, которое по закону причисляется к огнестрельному оружию. В ходе обысков также были обнаружены и изъяты прочие важные для расследования вещи, экстремистская и национал-социалистическая литература и символика.

Семнадцатого июня уголовное дело с обвинительным актом было передано для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд.

За покушение на осуществление теракта в Уголовном кодексе установлено наказание лишением свободы до десяти лет.

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