Первый перелет после карантина: что изменилось, что надо знать

В Вильнюсском аэропорту больше нет автокинотеатра, вернулись самолеты. Пока рейсов из Вильнюса немного и самолеты не забиты пассажирами до отказа. Но желание людей путешествовать крепчает. Журналист Delfi Ориюс Гасановас поделился впечатлениями после первого посткарантинного полета.

Обычно в такое время поток пассажиров в Вильнюсском аэропорту был большим, с утра до вечера к нему подъезжали вереницы машин. Только в Турцию вылетали по 5 самолетов в день.

А в этом году июнь другой. Как и прогнозировалось – даже после отзыва карантина все не сразу вернется на круги своя. Это от того, что в мире все еще фиксируют разного рода ограничения, страх перед коронавирусом не исчез, люди паникуют. Поэтому сфера путешествий еще полупарализована. Азия, Северная и Южная Америки, Австралия и Африка сейчас практически недоступны.

Лучше обстоят дела в Европе, где постепенно открываются границы, ждут туристов. Рейсов пока немного. Но многие страны рекламируют себя, чтобы привлечь туристов. Это происходит в Италии, Испании, Греции, Хорватии. Многие боятся путешествовать, думая, что за границей вирус подцепить будет легче.

Журналист делится своими впечатлениями о первом посткарантинном полете.

У двери в аэропорт находится контрольный пост. Девушки в масках и защитных костюмах проверяют входящих, внутрь пускают только тех, у кого есть билет. Здесь проходит прощание с провожающими. Еще одно новшество – в аэропорту все обязаны находиться в масках. Если ее нет, сможете купить на месте в специальном аппарате. Маски продают и в киосках. В помещении много мест, где можно продезинфицировать руки.

Работники аэропорта находятся за специальными защитными щитами. Хотя путешественников мало, очереди стоят с виду прежние, поскольку важно соблюдать дистанцию.

В Вильнюсском аэропорту пока работают не все магазины, не работает и Verslo klubas. Конечно, все это временно, чем больше будет путешественников, тем скорее все откроется.

Сейчас в аэропорту бывает оживление, когда самолеты летят в излюбленные эмигрантами страны. Например, в Норвегию. "Мы едем не развлекаться, а работать", - ответили четверо встреченных в аэропорту студентов. Они едут собирать клубнику. Лететь они не боятся, раздражает их только необходимость надевать маску.

Снять маску в аэропорту можно только если вы собираетесь есть или пить. То же правило действует в самолете. Большая часть авиакомпаний выдает пассажирам пакетики с масками и влажными салфетками.

Из-за COVID-19 еду и напитки в самолете дают только в упаковках, включая хлеб и булочки. В самолетах не осталось ломтиков лимона и кубиков льда.

Многие путешественники скептически относятся к средствам защиты, и если их не видят работники аэропорта или стюарды, снимают маски. Есть и те, кто жалуется, что им тяжело дышать. но это от выполнения правил не освобождает. Порядок посадки пассажиров в самолетах не изменен, все сидят рядом, как и прежде. Если людей мало, то экипаж старается рассадить людей реже.



"Я и не думала, что буду так радоваться. Кажется, что мы были закрыты от всего мира, у вот наконец, стену снесли", - сказала в самолете Лайма из Латвии.

До встречи в самолетах, ведь с июля станет больше новых направлений!

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