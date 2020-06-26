Годовщина смерти президента Бразаускаса: на официальной церемонии не было дочерей и вдовы

На Антакальнисском кладбище по случаю годовщины смерти состоялась церемония почтения памяти президента Литвы Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса. На кладбище пришли представители обеих социал-демократических партий, но не было дочерей и вдовы.

Председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас сказал, что родственников президента приглашали, но они сознательно стараются избегать политики.

"Это бремя участия отца в политике очень тяжелое и не всем оно приятно и нужно. Тем более, что есть некоторые трения из-за установленного бюста, его качества. И вообще много всяких трений. Мы поддерживаем связь с близкими покойного, звоним, общаемся, но они стараются избегать политики", – сказал Палуцкас, заверив, что близкие отдельно почтут память покойного.

Палуцкас сказал, что приглашали и вдову президента Кристину Бразаускене.

"Мы общаемся и с Бразаускене. Это естественно, это вторая половина, часть жизни, почему ее нет, я не могу сказать. Наверное, по той же причине, политическая борьба очень безжалостная. Кристина и без того несет большое бремя – и общения с близкими, есть расхождения в вопросе наследства и многое другое, это родственные дела, а общаемся мы нормально", – сказал социал-демократ.

Палуцкас в своей речи назвал Бразаускаса "человеком согласия". На этой церемонии согласие нашли и две политические силы, на которые распались соцдемы – пришли и социал-демократы и социал-"трудовики".

Спустя 10 лет все чаще поднимают вопрос увековечивания имени Бразаускаса. Палуцкас предлагает назвать его именем один из мостов столицы.

"Не стоит спешить с этим увековечиванием, на все нужно время. Сегодня читаем, видим мнение политических обозревателей, ничего отрицательного не видим. Видим согласие, поиск компромисса, вклад, но да – прошло 10 лет, уже время подумать о символическом увековечивании – название моста или еще что-то похожее. Раньше обращались в Вильнюсский муниципалитет с такими предложениями, но говорили, что 10 лет еще не прошло, а по традиции надо подождать. Мы ждали, было бы красивым жестом, если бы один из мостов в память о том, что Бразаускас был инженером, назвали бы его именем", – сказал Палуцкас.

Бюст на кладбище все еще вызывает дискуссии.

"Я очень надеюсь, что мнение близких учтут, и договорятся с автором, тогда этот бюст перенесут или заменят таким, который лучше отражает черты характера Барзаускаса. Поскольку на самом деле он здесь кажется очень грозным. Он не был таким грозным и злым, как его изображает бюст", – сказал Палуцкас.

Социал-демократ Бронюс Брадаускас был возмущен тем, что 10-летие со дня смерти Бразаускаса не вспомнили в парламенте Литвы.

"На заседания всегда стараются вспомнить память известны политиков или памятные даты. Насколько я знаю, говорилось о том, что надо отдать дань памяти первому президенту Литвы. К сожалению, в начале заседания стояла абсолютная тишина, потом стали обсуждать повестку, ее приняли, потом стали обсуждать вопросы. Я спешил сюда, поэтому, выезжая, попросил коллегу поагитировать. Как так можно? Когда я выехал, получил сообщение, что после дополнительных призывов память президента все же почтили. Я видел, что Гедиминас Киркилас несколько раз подходил к спикеру. Некрасиво", – возмущался Брадаускас.

Он считает, что большинство современных политиков, хочет стереть фамилию Бразаускаса из памяти.

"Почему? Потому что он был коммунистом? Больше половины Литвы когда-то были коммунистами, но настоящими коммунистами были те, кого осудили. А другие были вынуждены. Я не думаю, что тогда кто-то мог идти каким-то иным путем", – сказал Брадаускас.

Напомним, что Бразаускас после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни на 78-м году жизни в июне 2010 года.

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