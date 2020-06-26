Экономист: это был самый непродолжительный кризис в истории Литвы

Жители не переживают из-за своего финансового положения, планируют тратить больше на товары долгого употребления и товары, не относящиеся к числу товаров первой необходимости, писал в фейсбуке экономист Нериюс Мачюлис.

Экономист оценил статистические данные и заметил, что жители стали тратить все больше денег, а статистика показывает, что зарплаты в Литве по-прежнему растут.

"Жители не беспокоятся в связи со своим финансовым положением, планируют тратить больше на товары долгого употребления и товары, не относящиеся к числу товаров первой необходимости. Уже в мае розничная торговля начала расти и была больше, чем год назад, а в розничной торговле не продовольственными товарами рост составил 6%.

Безналичный расчет показывает, что в июне рост был еще больше. А почему бы и нет? В июне улучшилась ситуация на рынке труда – 32 000 уволены, а 50 000 приняты на работу. Несмотря на мрачные прогнозы, средняя зарплата не снижается, а растет (и не только потому, что в начале года увеличилась средняя зарплата, и зарплаты работников госсектора)", – писал он в социальной сети.

Мачюлис отметил, что все это наблюдается даже без средств помощи, которые предлагает правительство (повышение ННМ, выплатами в размере 200 евро пенсионерам).

"И все это еще до того, как были повышены социальные выплаты и выплачены другие средства помощи, которые должны получить жители. Средства "побуждения" экономики вскоре можно будет назвать средствами "перегрева" экономики", – сказал экономист.

Lietuvos gyventojų lūkesčiai ir mažmeninė prekyba Foto: Nerijus Mačiulis

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