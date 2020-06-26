Жители возмущены: стоянка около дома неожиданно стала платной

При покупке квартиры в Вильнюсе актуален вопрос парковки около дома. Особенно это актуально, если рядом есть общая стоянка и место для парковки не надо покупать у застройщика. Но бывает и так, что такая бесплатная стоянка вдруг становится платной. В таком случае тем, кто не купил себе место у застройщика, сталкиваются с проблемой парковки.

При покупке жилье достоинством считается наличие бесплатной стоянки рядом. В таком случае покупатель может не выкупать место у застройщика. Однако нередко бывает так, что владелец бесплатной стоянки вводит плату за нее.

Об этом порталу Delfi рассказала читательница Аквиле. Женщина сказала, что как-то утром обнаружила, что ее автомобиль стоит уже на платной стоянке.

"В Вильнюсе, на ул. Жальгирё, 92, у въездов в коммерческое и жилое здание как-то в апреле утром начались ремонтные работы. Я подумала, что укладывают плитку или меняют трубы. Через несколько недель выяснилось, что появились шлагбаумы и терминал для оплаты", – писала Аквиле, прибавив, что администратор дома ЗАО Ozo miestas ничем ей помочь не мог.

Похожую историю рассказал и Дейвидас. По его словам, стоянка у дома в центре Вильнюса бесплатной была недолго. "Муниципалитет ввел плату за парковку. Сейчас приходится покупать разрешение на парковку на год", – сказал он.

Аквиле при покупке квартиры могла купить место на стоянке, но этого не сделала, предпочла пользоваться бесплатной общей стоянкой.

Delfi выяснил, что эта стоянка жителям ул. Жальгирё, 92, не принадлежит. Шлагбаумы установили на стоянке, принадлежащей ЗАО Vadula. Стоянка находится рядом с бизнес-центром BH92, принадлежащим Inreal. ЗАО Vadula заключило соглашение о предоставлении услуг с Inreal valdymаs.

По словам представителя Inreal valdymаs Агнюса Тамошайтиса, стоянку решили закрыть из-за жалоб арендаторов бизнес-центра, которые не могли припарковаться у офисов.

"Шлагбаумы решили поставить, поскольку вокруг строят много домов, а строители оставляли свои машины на этой бесплатной стоянке. Арендаторы центра BH92 не могли оставить автомобили рядом с офисами, поэтому и установили шлагбаумы. Хочу отметить, что на этой площадке бесплатно можно оставить машину на 30 мин", – сказано в ответе ЗАО Vadula.

Представитель Ozo miestas Альгис Сенюнас сказал Delfi, что информация о владельце стоянки есть в Центре регистра. "Я не могу сказать, кто и что думал, но данные о владельце там неновые. Просто пока не было шлагбаумов, жители пользовались стоянкой. Мы не знаем, информировал ли покупателей застройщик о том, кому принадлежит эта стоянка", – сказал Сенюнас.

Вильнюсский муниципалитет сказал Delfi, что основное назначение этого дома - жилье. Когда жители покупали квартиры, могли купить место для парковки в гараже. А землю около дома на ул. Жальгирё, 92, арендует компания Vadula.

Delfi интересовался, что делать жителям Старого города и центра, где стоянки рядом с домом платные. В ответе Susisiekimo paslaugosсказано, что если жители декларировали место жительства в Старом городе или в центре, то они могут получить льготы на парковку, а плата зависит от зоны. Например, в "зеленой зоне" годовой сбор составляет всего 7,20 евро.

Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что перед покупкой жилья покупатель должен поинтересоваться ситуацией с парковкой. Он сказал, что Вильнюс разделен на зоны, в зависимости от которых застройщик должен оборудовать установленное количество мест для парковки. Эти места жители могут купить у застройщика.

"Например, на одну квартиру в Старом городе достаточно оборудовать 0,5 места для парковки, в Науяместисе, Шнипишкес, Жирмунай - 0,75, в других частях города – 1 место на 1 квартиру. Поэтому надо интересоваться нормативами, чтобы не оказаться в сложной ситуации", – сказал Статулявичюс.

Как известно, застройщики стараются соблюдать этот норматив, а в дорогих домах оборудуют по одному месту для каждой квартиры.

"Жители редко выкупают места в подземных гаражах, они чаще ищут более дешевую альтернативу. Однако со временем возникают проблемы с парковкой, разгораются конфликты между жителями", – сказал специалист. Он отметил, что потом, когда жители уже готовы заплатить за место, такой возможности уже не бывает, все места бывают проданы.

С проблемами сталкиваются и жители старых домов, поскольку когда их строили, машин в городе было намного меньше и потребностей в больших стоянках не было.

Статулявичюс рекомендует жителям пользоваться альтернативными транспортными средствами - общественным транспортом, велосипедами и т.д.

"В городе редко у кого будет по два места для стоянки. В Нью-Йорке, Сингапуре, в Копенгагене место парковки у дома - это роскошь. Там содержание автомобиля стоит дорого. Нужно менять мышление, а муниципалитет должен предлагать альтернативы, например, безмоторные транспортные средства, общественный транспорт, пешеходные дорожки. Расстояние до ближайшей остановки должно быть 300–400 м", – подчеркнул Статулявичюс.

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