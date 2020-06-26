В настоящее время в Литве коронавирусом больны 219 человек, выздоровел 1501 человек, 140 человек находятся в самоизоляции.
От коронавируса скончались 78 человек. Смерти еще десяти заразившихся коранавирусом человек были вызваны другими причинами.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 22 привозных случая.
За прошлые сутки проверено 4310 проб на коронавирус, общее число проведенных тестов в стране составляет 410 557.
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