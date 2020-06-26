В выходные в Паланге начинается сезон: на курорт съезжаются отдыхающие со всей Литвы

В этом году Иванов день выпал на середину недели, поэтому многие взяли отпуск и решили не возвращаться на работу до понедельника. Почти на неделю люди отправились в Палангу. Delfi интересовался, чем живет главный курорт Литвы.

Несмотря на то, что люди едут в Палангу, места для отдыхающих на взморье есть.

Однако в конце недели в Палангу стали съезжаться отдыхающие со всей Литвы. Местные предприниматели прогнозируют, что в эти выходные начнется настоящий сезон, соберется много людей.

Но есть приятная новость - в этом году на въезде удастся избежать заторов.

На главной улице города ул. Й.Басанавичюса ждет масса развлечений: можно отведать сладких вафель, сделать временные тату, заказать портрет.

Пирс все еще остается место притяжения: жители фотографируются, любуются морем.

Пляж заполнен людьми. Самые смелые купаются (вода в море всего 11 градусов), остальные загорают и играют в волейбол.

Вилия из Каунаса приехала в Палангу на неделю. Она сказала, что курорт но ненадолго. Чаще всего приезжаю в июне или в августе". "Меня однозначно привлекает пляж", - сказала женщина. Последствий карантина она не замечает. По словам Вилии, в городе проходят концерты, идет активная торговля.

Арвиде из Кретинги приехала сюда на заработки, но до этого нередко отдыхала в Паланге. "Мне больше всего нравится море и сосновые боры на побережье", - сказала она.

Директор Палангского туристического центра Раса Кмитене сказала: "Заторов в городе больше нет. Центральный въезд привели в порядок, есть и другие въезды, поток автомобилей разделен. И в эти выходные, которые мы неофициально называем началом сезона, заторов не должно быть. В Паланге хорошо развита система велодорожек".

"Похоже, многие жители решили продлить Иванов день: взяли выходные и остались в Паланге", - сказала Кмитене.

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