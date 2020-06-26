По предварительным данным, в 1.25 ч. на 17-м км дороги Аристава–Кедайняй–Цинкишкис автомобиль Mercedes Benz C 180 врезался в ехавший в том же направлении Audi A4.
Audi A4 после столкновения съехал с дороги и врезался в дерево, а Mercedes Benz C 180 врезался в дом.
В ДТП погибли водитель (1998 г.р.) Audi A4 и пассажир 2001 г.р.
Водитель (1971 г.р.) Mercedes Benz C 180 был доставлен в больницу. Подозревают, что он был пьян.
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