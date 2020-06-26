В Литве увеличатся налоги для тех, кто сдает в аренду больше одной квартиры

С 1 июля на каждый объект арендуемой недвижимости надо брать отдельное бизнес-удостоверение, напоминает представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что людям придется платить больше налогов, но такова цель.

"Чтобы их вклад в бюджет, в общее дело увеличился", – сказал он в передаче Delfi 11.

Кроме того, с 1 июля некоторые самозанятые не смогут работать по бизнес-удостоверениям.

"Это касается строителей и тех, кто занимается внутренней отделкой, ремонтом авто, присмотром за детьми, оборудует водопровод, отопительные системы, кондиционеры. Они с 1 июля не смогут работать по бизнес-удостоверениям", – сказала Алюконите-Шнирене.

Она сказала, что можно работать по бизнес-удостоверениям, если взять смежную деятельность, в выборе жителям помогут работники ГНИ.

"Например, был вид деятельности "хозяйственные работы", сейчас есть другая разновидность, которая ограничивает некоторые формы деятельности. Люди могут работать, как прежде, оформив индивидуальную деятельность по справке", – сказала собеседница.

Повилаускас рассказал, что бизнес-удостоверение было привлекательно для тех, кто получал большие доходы, а платил за такую возможность однократный налог за удостоверение, который связан с подоходным налогом и минимальной зарплатой.

"Также надо платить обязательный налог на здравоохранение и налоги в "Содру" - все с минимума. Больше всего налогов придется платить людям с большими доходами. Например, если ты сдавал 5 квартир или делал много строительных работ на большую сумму. По бизнес-удостоверению в таком случае налоги были небольшими", – сказал он.

Повилаускас отметил, что это верный курс по снижению разницы в налогообложении.

"Но появляется риск, что не все будут честно декларировать доходы по справке об индивидуальной деятельности. Люди будут стараться не показывать все доходы. Не очень логично было часть строительных работ переводить на справку, а оставлять по бизнес-удостоверению работы по бетонированию, кровельные работы.

Вычеркивают то, за что платят меньше, а оставляют доходные варианты. Все также зависит от того, легко ли будет протекать процесс декларации доходов. Кто это делал, знает, что это непросто", – сказал Повилаускас.

Алюконите-Шнирене сказала, что квартиры по бизнес-удостоверению в Литве сдают в аренду 10 000 человек, а в целом перемены коснутся 27 000 человек.

"Тарифы на бизнес-удостоверения устанавливают муниципалитеты. Сейчас за каждое жилье придется платить налоги отдельно. Это последовательно и логично. Мы не оспариваем тарифы, это прерогатива муниципалитетов", – сказала представитель ГНИ.

Она заметила, что все должны вести учет доходов.

"ГНИ для этого разработала вспомогательную систему – i.APS. Мы предлагаем жителям пользоваться ею, чтобы в конце года было легче декларировать доходы, – сказала она. – Действуют и льготы - можно вернуть часть денег, потраченных на ремонт жилья, автомобиля и услуги нянь.

В этом году такой возможностью воспользовались 19 000 человек, которые разделили больше 20 млн. евро. Важно предоставить документы, доказывающие наличие таких расходов".

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