Дорожные работы - настоящий вызов для водителей: разъехаться не могут, а скорость сбавлять не хотят

Нередко водителям сложно разъехаться на узких местных дорогах или на участках, где ремонтируют дороги. Эксперты говорят, что зачастую в такой ситуации водители теряются только потому, что не сбавляют скорость.

Инструктор Андрей Савченко сказал, что главная ошибка водителей, которые попадают на узкую дорогу или на участок, где ведется ремонт, - это то, что они не сбавляют скорость, а резко тормозят только тогда, когда иного выхода просто нет

Следуйте на безопасной скорости

Эксперты отмечают, что в тех случаях, когда полосы сужаются до 2 м, водители начинают паниковать, боятся, что не разъедутся и резко тормозят. Савченко сказал, что этого можно избежать не только, если следить за знаками, но и если ехать на безопасной скорости.

"Если водитель чувствует себя неуверенно, не чувствует габариты машины и боится, что не сможет разминуться с другим автомобилем, он должен сбросить скорость. Конечно, при этом важно полностью сосредоточиться на вождении и не заниматься посторонними делами, трезво оценивать ситуацию и предпринимать меры для обеспечения безопасности заранее", – сказал Савченко.

Очень важно, чтобы водители были внимательны и сбавляли скорость сразу, как только видят знак, сообщающий о дорожных работах, чтобы наблюдали за другими указателями, которые помогут безопасно пересечь сложный участок.

Следите за знаками и разметкой

Савченко обратил внимание на то, что на участках, где ведутся работы, разметка иногда нанесена желтым цветом, водители обязаны следить за ней. Инструктор сказал, что в этих случаях действуют те же правила, что и при разметке белого цвета, поэтому если линия сплошная, перестраиваться нельзя, надо ехать по той полосе, в которую попал на сужении дороги. Но если выедете рядом с габаритным автомобилем и боитесь, что вас "прижмут", надо пропустить такой автомобиль, а не делать ставку на право первенства.

"Если человек боится, что разъехаться не удастся, он должен сбросить скорость и дать проехать другим водителям", – подчеркнул инструктор.

Возникает больше опасностей

Савченко акцентировал, что именно безопасная скорость может защитить и от других несчастий. По его словам, нередко водители допускают ошибки и тогда, когда на дорогах с двумя полосами, асфальтированная часть бывает уже. По этой причине иногда приходится съезжать на неасфальтированную обочину, а это осложняет управление автомобилем. Когда меняется сцепка резины с одной стороны, из-за большой скорости водитель может не справиться с управлением и вовремя затормозить.

С такой опасностью сталкиваются и на узких дорогах во время обгона. Эксперт акцентирует, что при обгоне нельзя превышать допустимую скорость, но если управление осложнено плохой сцепкой, то рекомендуется дождаться, когда дорога станет шире, и там маневрировать.

Опасный гравий

Савченко сказал, что требования безопасности надо соблюдать и во время езды по гравийным дорогам, поскольку на них сцепка резины с поверхностью плохая, а значит, если выбрать небезопасную скорость, то водитель не справится с управлением, и машина съедет с дороги.

Как на узкой асфальтированной дороге, так и на гравийной, надо оценить и то, что едущий впереди автомобиль может резко затормозить, поэтому не стоит ехать близко к другим автомобилям, надо соблюдать безопасную дистанцию. На гравийных дорогах есть и еще один риск – камни, вылетающие из-под колес, могут не только повредить транспортное средство, но и выбить окно, ранить водителя, а он из-за этого может резко тормозить.

Не менее важно соблюдать и безопасное расстояние сбоку, когда автомобили должны разминуться. В такой момент очень важно выбрать безопасную скорость и не боятся остановиться, как можно ближе к правому краю, если водитель уверен, что это нужно ради его безопасности и безопасности других участников движения.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта.

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