Глава штаба НАТО: пребывание военных США в Литве - политическое решение

Пребывание военных из США в Литве - это политическое решение и пока не известно, как оно будет осуществляться, заявил командующий штабом Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды) генерал Йорг Фолльмер.

Он так ответил на вопрос BNS, может ли Литва в ближайшем будущем ожидать возвращения в страну военных США.

"Это - политическое решение. Мы увидим, как оно будет осуществляться. Пока я не знаю, как на практике будет реализовано это политическое решение", - заявил в четверг находящийся в Литве командующий штабом Объединенных сил НАТО в Брюнсюме (Нидерланды), генерал Йорг Фолльмер.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис рассказал, что, несмотря на то, что США из-за пандемии отвели свои военные части из Литвы, они вновь будут дислоцированы в стране уже в августе во время учений, затем - осенью во время стрелковых учений в Пабраде, ожидается, что и будущей весной войска США будут участвовать в учениях в Литве.

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что Вашингтон планирует часть своих военных переместить из Германии в Польшу. Главнокомандующий ВС Литвы В. Рупшис заявил, что пока конкретного решения о переводе военных США в Польшу нет.

С октября прошлого года в Литве был дислоцирован военный батальон США, около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты США Bradley и другое военное снаряжение.

Военные США планировали завершить миссию весной, но из-за пандемии официально она была завершена в середине июня.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис считает, что дислокация военных США и общие учение с передовым батальоном сил НАТО - лучшее превентивное средство от нападений.

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