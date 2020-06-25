Переворот в службе президента Литвы: Науседа представил новую команду

Президент Литвы Гитанас Науседа назначает новых глав группы нацбезопасности, науки и культуры и коммуникации.

На должность главы группы нацбезопасности Науседа назначил Дарюса Кулешюса, который был в этой группе советником президента.

Группу образования, науки и культуры с 15 июля возглавит историк Йоланта Карпавичене, занимавшая должность заместителя главы Великокняжеского дворца по культурной части.

Нового главу коммуникационной группы представят в июле. Прежние главы этих групп решили работать в другой сфере.

Бывший глава группы по нацбезопасности Йонас Витаутас Жукас займется частной деятельностью, старший советник группы образования, науки и культуры Соната Шульцы займется творческой и научной деятельностью, а глава службы коммуникации Айстис Забараускас вернется в частный сектор.

"Первый год на посту президента - сложный период, когда надо налаживать новые деловые связи в отношениях службы президента с другими звеньями власти и общественными группами. В то же время надо начертить ясные политические линии и осуществлять их.Я искренне благодарю моих советников за их вклад в формирование политики президента в первый год полномочий. Мое доверие к этим людям и уважение к ним не заканчивается с их последним рабочим днем, а наполняется человеческой благодарностью. Начатые работы продолжат и расширят своими инициативами новые главы групп", – сказал президент.

Кулешюс по образованию юрист, 20 лет он посвятил укреплению общественной и национальной безопасности. Он работал в министерстве транспорта и коммуникаций, в Службе расследования финансовых преступлений.

Доктор гуманитарных наук Карпавичене больше 10 лет работала в Великокняжеском дворце. До этого была доцентом исторического факультета Вильнюсского университета.

В июне команду президента покидают также советники юридической группы Ева Саударгайте и Вида Петрилайте. Саударгайте продолжит карьеру на госслужбе, а Петрилайтите будет работать в Вильнюсском университете.

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