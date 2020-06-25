Из-за пляжа на Лукишкской площади температура накалилась: обвинения сыплются в адрес обеих сторон

25 июня правящие зарегистрировали проект, касающийся Лукишкской площади, согласно которому мемориальные ее акценты "должны охватывать и отражать борьбу за независимость Литвы и память погибших борцов". Это было сделано после того как муниципалитет оборудовал пляж на этой площади. В четверг на заседании парламента из-за этого решения произошла настоящая словесная перепалка.

Правящие хотели, чтобы с повестки дня сняли протокольное постановление Аудронюса Ажубалиса и Лауринаса Кащюнаса, в котором просили передать обсуждение вопроса Лукишкской площади из комитета по культуре в комитет по образованию.

"Крестьянин" Робертас Шаркницкас заявил, что парламент не может вмешиваться в этот вопрос, пока идут судебные тяжбы.

В Комитет по культуре этот вопрос был передан в конце 2017 года, но выводы до сих пор не представлены. Ажубалис заявил, что суды не мешают принятию этого постановления.

"Хватит вводить общество в заблуждение, три года мариновали этот закон. И сейчас, когда начались процессы на Лукишкской площади, вы делаете вид, что она вас волнует. Дорогие, три года у вас были документы, это не имеет ничего общего с судами. Возьмите себя в руки, одобрите наше протокольное предложение и идем вперед, хватит манипулировать", – сказал Кащюнас.

Представитель Смешанной группы депутатов Пятрас Гражулис сказал: "Больше 30 лет прошло с момента восстановления независимости, посмотрите, что творится на Лукишкской площади. Советская власть установила памятник Ленину, чтобы унизить память участников восстания 1863 года, которые там были убиты. Сегодня Шимашюс насыпал песка, чтобы эти гомосексуалисты там купались. И снова унижаем Литву и независимость. Это страшно".

"Крестьянка" Агне Ширинскене призывала консерваторов решать проблемы в Вильнюсском муниципалитете и не мешать работе парламента.

На что Юргис Разма сказал, что не надо снимать ответственность с главы Комитета по культуре Рамунаса Карбаускиса.

После голосования выяснилось, что парламент оставил вопрос на повестке дня.

О том, что в центре Вильнюса на Лукишкской площади появится искусственный пляж, стало известно в понедельник утром.

Пляж площадью 1660 кв. м появился на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы Telia TV, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

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