В Литве Дорожная полиция снова проводит массовые рейды

После долгого перерыва Дорожная полиция Вильнюсского округа в Иванов день провела в столице рейд. Во время карантина рейды не проводили, поэтому водители, которые ездили пьяные за рулем, осмелели. Но сейчас ситуация изменится.

По словам полицейских, в последние месяцы увеличилось число ДТП с участием нетрезвых водителей, поскольку не проводились рейды.

24 июня Дорожная полиция, после долгого перерыва, провела первую масштабную проверку водителей. С 8 до 16 ч. в столице и в разных местах Вильнюсского округа водителей проверяли на трезвость.

Кроме того, в Вильнюсе в Иванов день был установлен один мобильный радар. Он за день зафиксировал больше 250 случаев превышения скорости.

В столице выявили троих нетрезвых водителей. Одного на ул. Жвалгу – 1,13 промилле и еще двоих на ул. Т.Нарбуто – 1,18 и 0,77 промилле.

В Электренай был остановлен водитель без прав, а второй водитель был без прав и пьян - 0,83 промилле. Нетрезвый мужчина вез с собой малолетнюю дочь.

В Растиненай (Вильнюсский район) попались двое пьяных велосипедистов – 1,64 и 0,90 промилле. Еще один нетрезвый велосипедист попался в Шальчининкай.

По словам полицейских, отныне рейды (и дневные, и ночные) будут проходить постоянно. Летом полиция будет усиленно работать над выявлением нетрезвых водителей.

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