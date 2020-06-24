В Литве уличные туалеты - по-прежнему большая проблема

Штраф в несколько десятков евро через несколько лет может обернуться миллионными расходами для государства и налогоплательщиков. Об этом в передаче "День на Delfi" об уличных туалетах сказала представитель ассоциации муниципалитетов. До 2023 года Литва должна достигнуть установленной цели в вопросе канализации и очищения стоков, поэтому жителям деревень и небольших городов интересует этот вопрос.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Виталиюс Ауглис сказал, что хуже всего сейчас то, что Литва с трудом идет к цели, установленной в директивах ЕС. А уличные туалеты - это больше проблема сельских жителей.

"На самом деле спектр проблем гораздо шире. Это значит, что ЕК признает - Литва не выполняет требования директивы (согласно директиве в населенном пункте, где проживает больше 2000 человек должна быть центральная канализационная система (98%). Остальная часть жителей может пользоваться эффективными своими системами.

Уличные туалеты в эту проблему не попадают. Это больше проблема сельской местности, а не городов. Проблему несоответствия директиве мы должны решить до 2023 года, поэтому мы следим за ситуацией", – сказал Ауглис.

"Пока владельцев уличных туалетов не надо пугать штрафами, надо понимать, что такие туалеты есть у тех, у кого нет водопровода и канализации, а чтобы их провести, надо перепланировать, тут и кроется проблема – в этом людям максимально должен помочь муниципалитет.

В плане охраны окружающей среды проблема не уличные туалеты, а плохо утилизируемые отходы, когда их сливают в реки и ручьи. Это самая большая проблема. И ЕК говорит, что нужно подключаться к городским системам, а если это в силу объективных причин невозможно 2% могут быть исключением.

Надо сказать, что все города, небольшие городки, должны подключиться к центральной системе. А небольшим деревням боятся нечего, им придется оборудовать свою местную канализацию, но качественную", – сказал Ауглис.

Представитель Литовской ассоциации муниципалитетов Агне Казлаускене сказала, что сложно сказать, в каких муниципалитетах дела с этим вопросом обстоят лучше, а в каких - хуже.

"Могу однозначно сказать. Мы рады достигнутому результату, люди становятся сознательнее. В соответствии с директивой, центральная канализация должна быть в населенных пунктах, где живет больше 2000 человек, значит, на хутора трубы никто вести не будет", – сказала специалист.

"С помощью инспекторов мы достигли неплохих результатов, людей наказывают, если они не приводят систему в порядок и сливают отходы", – сказала Казлаускене.

"Спокойно могут жить те, кто подключился к городской канализации. Вторая группа - люди, которые установили качественные очистные сооружения. У некоторых жителей есть выгребные ямы, которые также как-то чистят, тут важно, чтобы отходы не уходили в землю. Если колодцы не забетонированы, надо подключаться к центральной канализации или устанавливать качественное оборудование. Но если речь идет о населенном пункте, в котором больше 2000 жителей - только центральная канализация.

Сегодня у нас есть 34 проблемных населенных пункта, где этот показатель ниже 98%. Мы ведем переговоры с муниципалитетами и видим, что как минимум в 8 из них есть проблемы и до 2023 года их устранить не удастся", – сказал Ауглис.

Он указал и несколько городов, где существует такая проблема.

"Это Кельме, Электренай, Вевис, Купишкис, Куршенай, Пабраде, Швянченис, Биржай", – перечислил специалист.

"Жители должны осознать, что рано или поздно им придется решить эту проблему. Так, как сейчас решается вопрос с вывозом коммунальных отходов. Ведь никто не бросает мусор за дом. Так и со стоками – жители часто злоупотребляют, оборудуют колодцы без дна. Когда они вызывают машину, то выкачивают не стоки, а концентрированные отходы.

Так человек экономит, меньше платит за вывоз отходов, но придет время, когда у каждого попросят документ, доказывающий, что он законно избавляется от стоков", – сказала Казлаускене.

Правда, она отмечает, что эта проблема не только небольших городов.

"Да. Есть дачи, определенные районы в Вильнюсе. Не хочу их называть, но в силу непростого природного рельефа, там своевременно инфраструктуру не провели, а сейчас это дорого стоит. Это головная боль как для муниципалитета, так и для компании, предоставляющей услуги. Но я думаю, до 2023 найдут способ решения этой проблемы", – сказала специалист.

Она рассказала, какие штрафы ждут.

"Пока эти штрафы небольшие. Скажем, 70-100 евро, но надо понимать, что в будущем стране грозят миллионные штрафы. Их придется платить из бюджета. Мало того, никто не освобождает от выполнения обязательств", – сказала специалист.

"Очевидно, что штрафы слишком незначительные. У них есть тенденция роста, надо говорить об этом", – прибавил Ауглис.

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