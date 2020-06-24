Эстонцы сравнили Палангу и Лиепаю: за те же деньги в Паланге можно провести ночь, в Лиепае - три

Еще в начале карантина обсуждали вопрос воздействия карантина на цены в сфере общепита и проживания. Поднимали вопрос, будут ли предприниматели пытаться восполнить убытки за счет застрявших в Литве соотечественников или все же не будут повышать цены. Представитель предпринимателей уверяет, что цены не менялись, а если где-то и стали выше, то не из-за карантина. Между тем туристы сравнивают цены с ценами в Латвии.

По словам главы палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингриды Валайтене, дискуссия на эту тему между членами ассоциации проходила во время карантина. "Мы поднимали вопрос – как на нас скажется пандемия, надо ли возмещать убытки? Даже в СМИ сразу появились статью на эту тему.

Ничего подобного, мы понимаем, какая ситуация сложилась, понимаем, что карантин никто не планировал, разные сферы пережили спад, понесли убытки. Но мы не намерены повышать цены. Они останутся такими же, как в прошлом году", – сказала она.

Она сказала, что если где-то цены увеличились на 5%, то с карантином это не связано.

"Хочу обратить внимание на то, что на booking.com цены можно менять каждый день. По желанию: видим, какая занятость, соответственно регулируем цены. Но что касается турагенств, то с ними заключают постоянные договоры, цены в таких случаях не меняются. Цены на 2020 год мы должны были подтвердить в сентябре 2019 года. Цены на 2020 год были установлены задолго до карантина.

И партнеры могут это подтвердить. Эти цены мы не можем менять. Хочу обратить внимание на то, что если цена увеличилась на 10 евро, то это не последствие карантина, просто это было связано с подорожанием сырье или другими факторами и запланировано еще в прошлом году. Рост цен на 5–7% точно с пандемией не связан", – сказала Валайтене.

Она заверила, что цены остались на уровне прошлого года.

"В Паланге 3-звездочная гостиница с завтраками в пик стоит 80-100 евро. 4-звездочная уже 90-120 евро", – продолжила специалист.

"В этом году цены будут зависеть от платежеспособности жителей. Раньше клиенты могли много платить, особенно иностранцы, они даже не считали денег. В этом году будем работать с местным рынком, а он устал от карантина. Можно предположить, что у местных денег будет меньше, поэтому и цены по сравнению с прошлогодними должны быть немного ниже. Несмотря на большой поток отдыхающих цены будут ниже, чем хотелось бы", – прогнозировал во время карантина Delfi учредитель сети гостиниц и ресторанов Tubinas Юозас Тубинас.

А что заметили туристы? На вопрос о ценах отдыхающие, встреченные на ул. Й.Басанавичюса в Паланге отвечали, что как всегда дорого.

"В Палангу я никогда не еду больше чем на две ночи. Делаем всегда одно и то же - днем катаемся на велосипедах и купаемся. Всегда берем с собой бутерброды или что-то еще. Завтрак в гостинице, а ужин – в кафе. А цены в кафе, такие же как в Вильнюсе, только качество хуже. Хотелось бы платить за еду меньше, поскольку редко бывает еда вкусная, но поскольку ужинаем только два раза – не страшно", – сказала Аквиле из Вильнюса.

На вопрос, не дорого ли стоит отдых в Паланге, она ответила - нет. "Только долго не бываю здесь. Нечем заняться и платить столько за некачественную еду жалко. А если бы еще были дети, вряд ли бы сюда ездила", – сказала девушка. Она рассказала, что сняла жилье на ул. Витауто через AirBnB, за две ночи на двоих заплатила 164 евро.

На улице Й.Басанавичаус журналист встретила двух туристов из Эстонии – Оскара и Киири.

Пара рассказала, что они решили побывать в Лиепае и Паланге. "В Лиепае за 3 ночи мы заплатили 57 евро, а в Паланге столько стоит одна", – смеется 58-летний Оскар.

По его словам, цены в Паланге пока не кусаются, но кажутся странными: Лиепая рядом, а там дешевле. На вопрос, что там дешевле, они сравнили: в Лиепае аренда велосипеда стоит 10 евро в сутки, а в Паланге – 25 евро.

"У нас нет своих велосипедов, мы арендуем. Разница странная", – сказали эстонцы. Они намерены несколько дней провести в Паланге, а потом ехать в Ниду. "Нам сказали, что там еще дороже", – смеется Оскар.

На вопрос, почему они решили путешествовать по Латвии и Литве, пара сказала, что из-за пандемии не хочет лететь на самолете. "Вот и остается Финляндия, Латвия или Литва. В странах Балтии дешевле", – сказали эстонцы.

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