Из-за коронавируса Иванов день в Литве празднуют намного скромнее

Из-за ограничений, связанных с угрозой коронавируса, в этом году традиционное празднование Иванова дня в некоторых местах отложили до следующего года, а в других проводят с учетом действующих рекомендаций.

Государственная служба охраняемых территорий сообщает, что многие дирекции парков в этом году отменили традиционный праздник по случаю Иванова дня до следующего года.

Иванов день не отмечают в Жемайтийском национальном парке, в Кярнаве, в Девенишкском историческом региональном парке.

В других местах праздник отмечали, придерживаясь действующих ограничений.

Дирекция Виштитского регионального парка с местной общиной отмечала Иванов день во вторник вечером у озера Виштитис, дирекция Варняйского регионального парка провела праздник в понедельник на городище Шатриёс.

В национальном парке Куршской косы в Иванов день завершился фольклорный фестиваль Tek saulužė ant maračių. Дирекции Сартайского и Гражутского регионального парка организовала ночной поход на природе.

24 июня - Иванов день, день Ивана Купалы, день летнего солнцестояния. Это самый длинный день и самая короткая ночь в году.

Торжества по случаю этого праздника проводят и разные муниципалитеты.

Несмотря на то, что карантин в Литве отменен, по-прежнему в силе требование соблюдать дистанцию. В закрытом помещении участники мероприятий должны соблюдать дистанцию в 2 м, дистанцию можно не соблюдать, если все находятся в масках.

На открытом пространстве дистанция должна быть 1 м. Исключение касаются только членов одной семьи, которые живут вместе. Сейчас на открытом пространстве можно проводить мероприятия с участием до 700 человек.

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