В печально известном вильнюсском общежитии произошло несчастье

23 июня вечером в Вильнюсе на ул. Альгирдо произошло несчастье. Сообщалось, что из окна выпал человек.

Полиция информировала, что около 21 ч. поступило сообщение о том, что из окна на 4 этаже выпал человек.

Пострадавший до приезда врачей еще дышал, но спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался на месте. Местные жители рассказали Delfi, что в этом общежитии несчастные случаи не редкость.

Жители сказали, что какое-то время несчастный висел, держась за подоконник, но потом сорвался.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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