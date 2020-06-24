Парламент во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге и более скором увеличении ННМ: за проголосовали 111 депутатов, один воздержался.
По мнению главы страны, повышение ННМ увеличит доходы малоимущих.
Ранее планировалось увеличить ННМ до 400 евро с 2021 года.
Парламент не одобрил другую инициативу президента - снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря.
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