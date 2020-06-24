Пляж на Лукишкской площади вызвал неоднозначную реакцию: это коснется и самого Шимашюса

Идея Вильнюсского муниципалитета оборудовать пляж на Лукишкской площади своей цели достигла – привлекла внимание. Однако, по словам специалиста по связям с общественностью Ариюса Катаускаса, с точки зрения коммуникации этот шаг может коснуться и самого Ремигиюса Шимашюса.

Для тех, кто не может поехать за границу или не хочет толпиться на взморье – в Вильнюсе открылся искусственный пляж Open Beach, сообщается в пресс-релизе муниципалитета. Но эта идея порадовала не всех.

В социальных сетях обсуждают этот вопрос, выясняя, действительно ли это подходящее для пляжа место. Ведь сейчас пляж оказался прямо напротив Музея жертв геноцида. Депутаты-консерваторы требовали немедленно остановить эту инициативу.

Катаускаса этот ажиотаж не удивил. "И муниципалитету, вероятно, было ясно, что этот проект вызовет неоднозначную реакцию. Многие люди поддержат эту идею и проект, но многие отреагируют враждебно, политические партии активизируются, чтобы атаковать Шимашюса и его партию. С точки зрения коммуникации, эти действия снова привлекут внимание к муниципалитету. Наблюдая за ажиотажем, мы видим, что Шимашюс попал как минимум в цель со своими избирателями, но активизировал тех, кто против такой идеи.

Сам Шимашюс и его партия получили немало внимания. В последние 3-4 месяца мэрия доминирует. Если это удастся конвертировать в поддержку на ближайших выборах, то это будет хорошим шагом для Шимашюса, ведь только действия Шомашюса могут вытянуть партию. Другие действия эта партия продемонстрировать не в силах, все внимание к ней зависит от коммуникации мэра и муниципалитета", – сказал Катаускас.

По его словам, с точки зрения коммуникации в этом проекте много слабых сторон.

"Шимашюс и муниципалитет уже получили урок, скажем, на примере памятной доски. Будет ли здесь похожая реакция, сейчас трудно сказать. Я не сомневаюсь, что некоторые враждебно настроенные партии используют это в своих целях. Внимание уже получено, как говорится, людям нужен хлеб и зрелища. Я думаю, с точки зрения коммуникации этот шаг выйдет Шимашюсу боком, но может принести немало пользы", – сказал специалист.

Специалист в сфере коммуникаций и связей с общественностью Артурас Йонкус предложил оценивать действия муниципалитета в свете приближающихся выборов.

"С одной стороны – внимания много, решение неожиданное. С другой – это внимание новой партии, которая появилась на основе Движения либералов. Естественно, что внимание ей на данном этапе необходимо, ведь проект надо оценивать в свете политической кампании.

Еще один момент – выбранное место. Вспомните дебаты, баталии, посвященные памятнику, который должен стоять на Лукишкской площади. Реально тот или иной памятник поддерживают избиратели правых. Те, кто поддерживал Погоню и бункер - это электорат правых. И вдруг – неоднозначный проект. Будут те, кто его будут ругать, будут и те, кто поддержит. Эта ситуация активизирует электорат партии.

Вся дискуссия о том, хорошее это решение или плохое, можно ли в таком месте насыпать песок и делать пляж, все это приведет к дебатам в обществе и активизирует электорат Партии свободы. Видимо, думали о предвыборном периоде, думаю, с точки зрения коммуникации проект подан хорошо, хотя его оценивают неоднозначно. Будут те, кто будет ругать, но он появился не для того, чтобы все его любили, а для того, чтобы появились дискуссии, активизировался электорат партии", – сказал Йонкус.

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