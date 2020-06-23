Сквернялис: Литва должна определить свои интересы по поводу БелАЭС

В то время, как Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва должна ясно заявить о своих интересах и защищать их в Еврокомиссии.

"Наши с президентом позиции совпадают. Литва должна представить ясную декларацию интересов Литвы, вовлечь в данный процесс ЕК. Президент беседовал с председателем ЕК. А после этого необходимо приложить все усилия, чтобы отстаивать эти интересы как здесь, так и в Комиссии", - завил премьер журналистам во вторник.

Министр иностранных дел Л. Линкявичюс критикуют проект соглашения, по которому Латвия и Эстония не обязаны не покупать белорусскую электроэнергию, министр энергетики Ж. Вайчюнас заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией будет важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Беларуси. Он считает, что важно, чтобы было обязательство стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на рынок этих стран, а также в Польшу.

Президент Гитанас Науседа призвал министров договориться о единой позиции.

Литва - самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.

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