Где в Паланге продают самые дешевые цеппелины

Отдыхающие в Паланге не только ходят на пляж, но и посещают местные кафе и рестораны. Больше всего кафе действует на улице Й.Басанавичюса, конкуренция между ними растет. Отдыхающие могут выбрать подходящее заведение. Одно из самых популярных блюд на курорте - это цеппелины. Журналист Delfi побывал во всех кафе на ул. Й.Басанавичюса, где дают это блюдо и сравнил цены.

Сначала журналист побывала в кафе-баре "1925", где порция цеппелинов стоит 6,50 евро.

Рядом располагается кафе Molinis ąsotis, где цеппелины стоят 6,60 евро, но можно заказать полпорции за 3,30 евро.

В кафе Monika цепеллины стоят 6 евро, а в баре Lietuvos rytas - 6,50 или 4 евро за полпорции.

В ресторане deCuba цеппелины стоят 7,50 евро. Но в меню указано, что для их приготовления используют мясо из экологических хозяйств.

В кафе VietThai Azijos virtuvė цеппелины стоят 5 евро. А в кафе Vila Gražina - 6 евро.

В кафе Sporto lizdas цеппелины стоят 5,50 евро, а в Pajūrio žibintas один цеппелин стоит всего 2 евро. Правда, официантка сказала, что они сами цеппелины не готовят, а отваривают замороженные.

В кафе Senojoi Hansа три цеппелина стоят 6 евро. Официант заверил, что цеппелины готовят на месте, и их очень любят туристы.

Для тех, кто предпочитает вариант попроще, без громкой музыки и зазывал - работает столовая на ул. Й.Басанавичюса, где суп и цеппелины можно съесть за 4,50 евро.

Около кафе Cepeliniškės клиентов зазывает говорящий цеппелин. "Не голодай в Паланге, отведай цеппелинов", – говорит он на трех языках. Зазывала сказала, что одних такой метод привлечения клиентов привлекает, а других отпугивает. Цеппелины размера XXL здесь стоят 4,50 евро.

Зазывала кафе Jūros akis рассказал, что у них цеппелины очень вкусные. Их любят и литовцы, и гости из Латвии и Эстонии. Цеппелины у них стоят 4,49 евро (это невысокая цена, если учесть, что цеппелины готовят на месте).

Мужчина уверяет, что воскресенье в Паланге - день цеппелинов, потому что все перед тем как отправиться домой, едят цеппелины. Поэтому с самого утра работники кухни лепят цеппелины.

В кафе Sutema цеппелины стоят 5 евро, а Floros simfonija - 7,50 евро.

В Gero alaus baras домашние цеппелины стоят 5 евро, а в Čili pica - 4,49 евро (или 4,04 евро с дисконтной картой).

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