От коронавируса скончался находившийся в хосписе житель Клайпеды

В понедельник от коронавируса скончался житель портового города, находившийся в Клайпедком хосписе и попавший в группу риска как по возрасту, так и по имевшимся заболеваниям.

Об этом BNS информировала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

"Получена информация из Клайпедского центра паллиативной и семейной помощи, из так называемого хосписа. Скончался житель Клайпеды 1950 года рождения", – сказала она.

"Причина смерти – COVID-19 и проблемы со здоровьем, вызванные онкологией", – добавила она.

Р. Лингене утверждает, что лицо находилось в хосписе с 19 марта, а коронавирус был выявлен у него 18 апреля.

Это 77-ой случай смерти от коронавируса в стране, еще десять человек, зараженных вирусом, скончались по другим причинам.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровели 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.

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