Официальные выводы: больницы не спешили с покупкой средств защиты, поскольку их уверяли, что есть госрезерв

Литовские больницы не спешили с покупкой средств защиты, поскольку их уверяли, что есть госрезерв, об этом 23 июня сообщила в обзоре закупок средств безопасности Служба госзакупок.

"В начале пандемии, по словам организаций, формировавших заказы, долгое время уверяли, что хватит накопленных в госрезерве средств, поэтому с покупками не спешили. Когда необходимые средства не были получены, начали в спешке формировать заказы, не во всех случаях соблюдался отбор поставщиков по критерию прозрачности и рациональности", – сказано в отчете.

По данным СГЗ, не хватало централизованных решений, связанных с приобретением товаров и предоставлением консолидированной информации о том, сколько и каких средств доставили централизованно, каких средств и где не хватало.

"Во время вызванного COVID-19 кризиса проявились недостатки децентрализованной системы закупок, когда каждый оформлял заказ самостоятельно, пытался найти поставщика, конкурировал с другими заказчиками и т.д. Централизованная система позволила бы работать эффективнее и без лишнего стресса", – сказала ВРИО главы СГЗ Йовита Петкувене, заметив что в такой ситуации между собой конкурировали не поставщики, а заказчики.

"Ситуация была также осложнена снижением предложений как внутри страны, так и на мировом рынке. При ограниченном предложении, не хватало централизованных закупок, которые укрепили бы переговорные позиции госсектора", – отмечает служба, прибавляя, что у покупающей стороны не всегда было время для проверки поставляемой продукции.

Всего на покупку защитных средств ушло 84,4 млн. евро, почти половину этой сумму потратил Центр экстремальных для здоровья ситуаций. СГЗ провела наблюдение за договорами о закупках, связанных с COVID-19. По ее данным, закупки оформляли 288 учреждений, которые заключили 1241 договор с 342 разными поставщиками.

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